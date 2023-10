“Nazionale? No grazie”: Spalletti ci resta malissimo | Ha rifiutato la convocazione

Il nuovo commissario tecnico azzurro sta cercando di portare gente fresca e nuova per dare impulso alla Nazionale.

Il compito che si è caricato sulle spalle Luciano Spalletti è decisamente molto complicato. Risollevare le sorti di una Nazionale, dopo la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale e con un livello tecnico bassissimo circa materiale a disposizione, è decisamente qualcosa che si avvicina all’impresa.

Ma chi meglio di uno che vinto lo scudetto a Napoli dopo ben 33 anni può riuscirci? Ecco, a Spalletti piacciono e sono sempre piaciute le imprese e questa l’ha accettata con grande convinzione ed umiltà. Dopo lo scialbo pareggio in Macedonia, del resto, è già arrivata la bella vittoria casalinga contro l’Ucraina che mette l’Italia in una posizione di vantaggio rispetto alle dirette concorrenti per il secondo posto nel girone, valevole per la qualificazione diretta agli Europei di Francia che si disputeranno in estate.

Nel match di San Siro contro gli ucraini, soprattutto nel primo tempo, si è già cominciata ad intravedere la mano del tecnico di Certaldo. Ritmi alti, verticalizzazioni improvvise e fitte trame di passaggi. Tutti dettami tattici del nuovo CT che ora si appresta a vivere i dieci giorni fondamentali per il destino della nostra Nazionale.

L’Italia che si appresta ad affrontare Malta in casa e la difficilissima trasferta di Wembley contro la fortissima Inghilterra, infatti, deve dimostrare di essere una squadra guarita e fare i punti che serviranno ad affrontare le ultime due sfide decisive del girone, contro Ucraina e Macedonia del Nord a novembre, con più serenità.

Spalletti, tra nuovi e vecchi e oriundi

Spalletti, intanto, sta cercando, come già detto nelle prime dichiarazioni da CT della Nazionale, di ampliare la rosa dei convocabili e non ha fatto mistero di voler aprire anche a nuovi oriundi. Roberto Mancini, del resto, ha aperto la strada in questo senso.

Jorginho, Luiz Felipe, Joao Pedro e Retegui, solo per citarne alcuni, hanno stabilmente fatto parte dei convocati dell’ex tecnico azzurro e l’attuale attaccante del Genoa non è mai più uscito dalle delegazioni azzurre che poi si sono riunite a Coverciano.

Ahi Spalletti, il calciatore preferisce un’altra Nazionale

Poteva rientrare nella rosa dei convocabili azzurri, almeno secondo le volontà di Spalletti, anche Carlos Augusto, esterno sinistro dell’Inter che negli ultimi due anni si è messo in luce al Monza. Il brasiliano, però, ha spento ogni chiacchiera su una sua possibile convocazione con la Nazionale italiana.

Carlos Augusto, infatti, ha parlato con Dazn e, durante un’intervista in cui ha rivelato le sue sensazioni di questi primi mesi all’Inter e molto altro, si è espresso anche sulla sua preferenza circa la Nazionale con cui giocare in futuro. Alla domanda se preferisce ricevere una convocazione dall’Italia o dal Brasile, ha quindi risposto candidamente che sogna di vestire un giorno la maglia della Seleçao.