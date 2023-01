Nations League: l’Italia sfiderà la Spagna in semifinale

Sorteggiata l’avversaria dell’Italia in semifinale. Gli uomini di Mancini giocheranno contro la Spagna, Olanda-Croazia l’altra semifinale.

Sono stati estratti a Nyon gli accoppiamenti delle Final Four di Nations League e all’Italia non è di certo andata bene considerando le altre avversarie.

Come nella scorsa edizione, sarà la Spagna l’avversaria degli azzurri nella fase finale del trofeo e scenderà in campo giovedì 15 giugno ad Enschede, in Olanda per cercare l’accesso alla finale.

L’altra semifinale, invece, sarà Croazia-Olanda che andrà in scena il giorno dopo.

Per l’Italia la Nations League può avere il sapore della rinascita e della rivincita. Dopo aver visto le avversarie giocare al Mondiale, gli azzurri si affacciano al primo grande evento che può riscattare il buon nome della Nazionale dopo il mancato accesso a Qatar 2022.

Italia-Spagna, come detto, sarà anche la rivincita della scorsa edizione delle semifinali di Nations League dove gli azzurri si erano arresi, per 2-1, agli spagnoli che persero la finale contro la Francia.

La selezione di Roberto Mancini ha affrontato un girone tutt’altro che facile eliminando Inghilterra e Germania nonostante in molte partite siano stati utilizzati molti giovani.

Per la seconda volta l’Italia arriva a una semifinale di Nations League, trofeo mai vinto dagli azzurri e arrivato alla terza edizione da quanto è stato istituito.

Un trofeo che, come detto da Evani, rappresenta un obiettivo chiaro e anche un sogno da poter realizzare in memoria di Gianluca Vialli.