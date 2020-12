Calciomercato Napoli: idea Zaccagni per il 4-2-3-1 di Gattuso

Una nuova idea per costruire un Napoli su misura per il mister Gattuso. De Laurentiis e il suo staff stanno pensando a Zaccagni per il 4-2-3-1 ideato dal calabrese.

In questi giorni sono in ballo diversi rinnovi per la formazione azzurra. Intanto, con ogni probabilità dovranno salutare Hyaj e Maksimovic per questioni riguardanti l’ingaggio. I due difensori stanno chiedendo troppo alla società, cifre che il presidente non è poiù in grado di rispettare.

Perciò è probabile un loro addio a fine stagione. Ma questo non distoglie l’attenzione sui nuovi probabili innesti. La zona di centrocampo è quella da rivedere. In quest’ottica entra a pieno titolo un nome di proprietà del Verona. Si tratta di Zaccagni, messosi in mostra negli ultimi anni con gli scaligeri, calciatore in grado di garantire un buon numero di reti, oltre ad avere dalla sua un’ottima visione di gioco.

La sua dinamicità, oltre a garantire un ottimo appoggio in fase offensiva, è molto utile anche nel reparto arretrato. Sicuramente sarebbe utilissimo per il modulo di Gattuso, un calciatore in grado di svolgere le due fasi con diligenza ed impegno.

La prossima sessione di mercato potrebbe dirci qualcosa di più sulle intenzioni dei partenopei per rinforzare la rosa.

