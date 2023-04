Napoli-Verona, Spalletti: “Osimhen sarà convocato, si prepara in vista del Milan. Kvara potrebbe partire dalla panchina”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Verona, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Il Napoli ritorna in campionato e nell’anticipo ospita il Verona. Tutto questo alla vigilia della sfida di ritorno in Champions League contro il Milan. Il pensiero non può non andare a quel match dove il Napoli dovrà rimontare la rete dello svantaggio di Bentancur. Qualche turnover, infatti, per Luciano Spalletti ci sarà sicuramente sabato pomeriggio.

Una buona notizia, però, arriva. Osimhen, infatti, si è ripreso e sarà convocato per il match contro il Verona. L’obbiettivo è quello di farlo entrare nei minuti finali per fargli tenere le gambe in vista della sfida di martedì. Per questo che in avanti il tecnico ha ammesso che ci sarà la chance per Raspadori mentre Kvara può anche partire dalla panchina.

Gli scaligeri sono avversari temibili. Due anni fa il pareggio con loro costò la qualificazione alla Champions League del Napoli di Gennaro Gattuso. Quei tempi sembrano ormai lontanissimi e gli azzurri lottano per il grande traguardo che è lo scudetto. Tuttavia, il Verona vuole salvarsi e darà l’anima nella sfida contro la capolista del campionato.

Spazio anche per i due giocatori che non ci saranno martedì. Il primo è Anguissa, in seguito all’espulsione, e poi anche Kim che era diffidato e guiderà la difesa con Rrahmani. Spalletti è stato molto chiaro con i tifosi: vuole una bolgia al Maradona. Se si comporteranno come contro il Milan in campionato, il tecnico ha ammesso che andrà via dalla panchina.

Parole molto forti ma la scissione tra presidente e tifosi sembra essersi placata. Infatti, il patron azzurro ha permesso di far entrare striscioni e bandiere, specie per la sfida delicatissima di Champions League. Lo scopo è quello di far ritornare il Maradona ai vecchi tempi e di guidare la squadra verso grandi traguardi.