Napoli-Verona 0-0, Spalletti: “Importanti i venticinque minuti per Osimhen. Con i tifosi siamo più forti”

Al termine della partita di Napoli-Verona, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza post partita. Le parole del tecnico.

Il Napoli inciampa in casa col Verona. Le occasioni ci sono state ma non sono mai state sfruttate completamente. Un calo fisiologico sembra essere ormai inevitabile e Luciano Spalletti ha dichiarato proprio questo. Il mister non è comunque preoccupato per i pochi gol fatti, si è subito qualcosa in vista dei prossimi impegni.

Inutile negare che la testa dei giocatori è alla partita di martedì contro il Milan. Lì servirà il miglior Napoli anche se mancheranno pezzi molto importanti come Anguissa e Kim. Ma, nonostante ciò, c’è una bella notizia: il ritorno di Osimhen. Oggi il nigeriano è entrato negli ultimi venticinque minuti e la musica è cambiata totalmente: una traversa che continua a tremare e tante altre occasioni.

Ciò che è mancato è il gol contro un Verona che aveva tutt’altre intenzioni di subire, la salvezza non è ancora matematica e questo punto è davvero oro colato. Oggi ancora una prestazione ottima da parte di Di Lorenzo che sembra davvero instancabile, Spalletti ha ammesso che si tratta di uno dei miglior terzini d’ Italia.

Tra due giorni c’è la super sfida che tutta la città aspetta. Oggi il Maradona era una vera bolgia e Spalletti si aspetta lo stesso anche martedì. Pace fatta ormai tra De Laurentiis e tifosi, tutto tornerà alla normalità. C’è una partita di Champions da ribaltare ma soprattutto un campionato da mettere in cassaforte ed il Napoli vuole farlo quanto prima.