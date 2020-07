Napoli-Udinese in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 19-07-2020

Napoli-Udinese, 34° giornata di campionato in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del San Paolo in programma domenica alle 19:30.

Archiviato il pareggio con il Bologna, il Napoli di Gennaro Gattuso torna subito in campo: al San Paolo, domenica sera alle 19:30, arriva l’Udinese di Luca Gotti che, dopo il buon pareggio con la Lazio di Simone Inzaghi, proverà a conquistare punti pesantissimi per la salvezza in casa di una squadra, quella di Aurelio De laurentiis, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Udinese

Per quanto riguarda le formazioni, il Napoli dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta con, davanti a lui, Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Anche l’Udinese dovrebbe presentarsi con il suo solito modulo, vale a dire il 3-5-2. Musso quindi in porta. Davanti a lui, Becao, De Maio e Samir. Centrocampo a cinque con Stryger-Larsen, Fofana, Walace, De Paul e Zeegelaar. In attacco la coppia costituita da Nestorovski e Lasagna.

Napoli-Udinese, 34° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna.

Come vedere Napoli-Udinese in diretta TV e streaming

Napoli-Udinese sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 19:30, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante l’app, Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Udinese

La radiocronaca di Napoli-Udinese sarà disponibile, a partire dalle 19:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Napoli e Udinese si sono incontrate, complessivamente, 85 volte (75 in Serie A, 6 in Serie B e 4 in Coppa Italia). Il bilancio sorride nettamente agli azzurri che guidano la contesa con 35 vittorie a fronte delle sole 19 dei bianconeri. 31 i pareggi invece. 127 i gol messi a segno dal Napoli, 108 quelli messi a referto dall’Udinese.

L’ultimo precedente è ovviamente quello della gara d’andata (7 dicembre 2019), giocata alla Dacia Arena, e terminata 1-1. L’ultima volta al San Paolo è datata invece 17 marzo 2019 (stagione 2018-2019): 4-2 per gli azzurri. L’ultimo pareggio in terra campana risale al 7 dicembre 2013 (3-3), mentre l’ultima vittoria dei friulani, all’ombra del Vesuvio, è datata addirittura 17 aprile 2011 (1-2).

