Napoli, trauma cranico: Osimhen rischia 1 mese di stop

Quali sono le condizioni di Victor Osimhen? Il nigeriano ha battuto la testa nella gara contro l’Atalanta ed è stato costretto a lasciare il campo nella gara contro l’Atalanta giocata domenica scorsa. L’attaccante nigeriano, che aveva perso i sensi sul terreno del Gewiss Stadium, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Bergamo, dove è rimasto sotto osservazione per una notte.

Dopo i necessari accertamenti radiologici, ad Osimhen non hanno rilevato lesioni di alcun tipo, così da far tirare un sospiro di sollievo a tutto il gruppo azzurro. Per l’attaccante ex Lille si tratta di un semplice trauma cranico. Un infortunio meno grave del previsto, ma che impone comunque cautela.

Osimhen vorrebbe tornare subito in campo, ma è probabile che il Napoli gli farà osservare un mese di riposo a scopi precauzionali.

