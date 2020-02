Napoli-Torino in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 29-02-2020

Napoli-Torino di sabato sera alle 20:45 chiude il quadro degli anticipi per quanto riguarda la 26° giornata di campionato in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra partenopei e granata.

Messa in archivio la bella prova di martedì sera contro il Barcellona di Lionel Messi, il Napoli di Gennaro Gattuso si rituffa in campionato e ospita al San Paolo il triste e demotivato Torino di Moreno Longo.

Senza Mertens, uscito malconcio dalla sfida coi blaugrana, gli uomini del presidente De Laurentis proveranno a dare seguito, contro i piemontesi, alle ottime vittorie ottenute contro Cagliari e Brescia.

I granata del presidente Cairo, dal canto loro, giungono in Campania con l’obbligo di vincere visto che la zona retrocessione non è più così lontana (Belotti e compagni hanno infatti solo 5 punti di vantaggio sul Genoa terzultimo).

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Torino

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare si suoi con l’ormai consueto 4-3-3. Ospina quindi in porta con, davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Zielinski, Fabian Ruiz e Demme. In attacco il tridente formato da Callejon, Insigne e Milik.

Il Torino dovrebbe invece presentarsi con un più articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta. Davanti a lui, Izzo, Nkoulou e Lyanco. Centrocampo a quattro con De Silvestri, Lukic, Rincon e Ansaldi. Sulla trequarti Verdi e Berenguer. In attacco, invece, l’unica punta, Belotti.

Probabili formazioni Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti.

Napoli-Torino, 26° giornata di Serie A

Come vedere Napoli-Torino in TV e Streaming

Napoli-Torino sarà visibile esclusivamente su DAZN a partire dalle 20:45. Via streaming invece, il match tra partenopei e granata, sarà invisibile su Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino

La radiocronaca di Napoli-Torino sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 20:45.

Precedenti e statistiche

Napoli e Torino, nel corso della storia, si sono incontrate ben 151 volte (135 in Serie A, 12 in Coppa Italia e 4 in Serie B). Il bilancio pende leggermente a favore dei partenopei che guidano la contesa con 48 vittorie a fronte delle 44 dei granata. 59 i pareggi invece.

In questi 151 incontri, sia Napoli che Torino, hanno segnato, complessivamente, 180 gol ciascuno. E considerando i precedenti più recenti, possiamo dire che gli azzurri non battono i granata, al San Paolo, dalla stagione 2016-2017 (5-3 il 18 dicembre 2016).

Nelle annate successive, 2017-2018 e 2018-2019, le sfide tra campani e piemontesi hanno infatti fatto registrare due pareggi: 2-2 il 6 maggio 2018 e 0-0 il 17 febbraio 2019. Per trovare invece l’ultimo successo dei granata, in terra napoletana, dobbiamo tornare addirittura alla stagione 2008-2009, quando il Toro di Giancarlo Camolese riuscì ad imporsi per 1-2 sui partenopei di Roberto Donadoni.

