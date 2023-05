Napoli, Tare nuovo DS se Giuntoli va alla Juventus?

Cambiamenti societari in vista per il Napoli campione d’Italia: se i risvolti del mercato dovessero dare seguito alle voci di questi giorni, la conduzione dell’area tecnica potrebbe passare nelle mani di Igli Tare, con Cristiano Giuntoli pronto a trasferirsi alla Juventus.

Manca un mese alla fine del campionato, ma ad attirare l’attenzione sono già le notizie relative alla campagna trasferimenti. A popolare le prime pagine non sono però i nomi di illustri stelle del pallone, bensì quelle dei direttori sportivi, coloro i quali agisco dietro le quinte e hanno il compito di assemblare ogni anno le squadre da consegnare nelle mani dell’allenatore.

Cristiano Giuntoli è il nome più chiacchierato del momento: dall’incredibile cavalcata a Carpi (quattro promozioni in cinque anni, dalla D alla A), all’exploit tricolore in terra campana. In poco più di dieci anni il DS fiorentino, un passato da difensore nelle serie dilettantistiche e semiprofessionistiche toscane e liguri, ha dimostrato tutto il proprio valore nello scoprire nuovi talenti.

In pochi avrebbero scommesso su un Napoli profondamente rinnovato in estate, e privo di colonne quali Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens. Giuntoli è andato a pescare invece gli elementi giusti (Kim e Kvaratskhelia su tutti), e il resto è storia che stiamo vivendo nell’attualità.

Cristiano Giuntoli ai tempi del Carpi. Immagine dall’archivio di Stadiosport

Ottenere grandi risultati con poco, senza lesinare, se necessari, grandi stravolgimenti all’organico. È forse per queste capacità e caratteristiche che Cristiano Giuntoli ha attirato le attenzioni della Juventus. Il club più titolato d’Italia vuole tornare a vincere, e giacché le ultime campagne acquisti si sono rivelate parzialmente fallimentari (sono arrivati due nomi di “grido” come Di Maria e Pogba, ma sono stati pesantemente condizionati dagli infortuni), alla Continassa devono aver deciso di cambiare rotta.

Un grande passo è stato già compiuto con l’impianto in prima squadra di giovani provenienti dalla Next Gen, e una spinta ulteriore potrebbe essere data dai problemi di bilancio che affliggono il club bianconero, dettando la linea dell’austerity nel prossimo mercato.

Giuntoli ha già dimostrato di saper fare di necessità virtù, e sarà chiamato a compiere lo stesso lavoro a Torino. La nuova sfida da cogliere per il DS fiorentino sarà adattare il suo modus operandi ad un ambiente ambizioso, che vuole tutto e subito e già soffre di un digiuno tricolore che dura ormai da tre anni. L’ambiente bianconero sa essere esigente e spietato. Ne ha fatto le spese Sarri, che con Giuntoli ha lavorato in coppia tre anni, e al quale non furono “perdonate” neanche la conquista di uno Scudetto e una finale di Coppa Italia, a fronte di un cammino europeo poco esaltante.

Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, la Juventus, se davvero vorrà davvero cambiare corso, dovrà essere disposta stavolta a fare un passo incontro a Giuntoli e lasciargli il tempo di lavorare per costruire un progetto che possa durare nel tempo, e rinnovarsi senza eccessivi esborsi economici.

Napoli: Tare nuovo DS?

E il Napoli? La squadra campione d’Italia, nel caso dovesse dire addio al proprio Direttore Sportivo, sarebbe già pronta a virare su Igli Tare. Nome che rappresenta una soluzione di continuità rispetto all’era Giuntoli, visto che l’albanese alla Lazio ha sempre operato con poche risorse economiche a disposizione, scoprendo o rilanciando talenti (Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono gli acquisti più importanti della sua carriera da DS) che ancora oggi recitano un ruolo di assoluti protagonisti nel massimo campionato.

Gli intrecci dirigenziali sono ancora tutti in divenire, e a Giuntoli resta un anno di contratto con il Napoli. Fra un mese, alla fine del campionato, si tireranno le fila. Solo allora sapremo dove si andranno a collocare tutti i pezzi di questo puzzle.