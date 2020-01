Napoli: spunta Petkovic per la panchina del prossimo anno

L’attuale ct della nazionale svizzera ed ex allenatore della Lazio sarebbe una delle ipotesi per la panchina del Napoli per il prossimo anno. A lui, infatti, si starebbe pensando di affidare la rifondazione.

Un campionato negativo, seppur al giro di boa, e la voglia che finisca prima possibile per poter dar via al nuovo corso.

Il Napoli che esce dall’ennesima sconfitta di questo torneo, infatti, ha sempre più i connotati di una polveriera, con l’obiettivo Europa sempre più lontano e una crisi che non sembra avere fine.

L’avvento di Rino Gattuso al posto di Ancelotti non ha portato la scossa sperata, tanto che la permanenza stessa del tecnico calabrese sulla panchina azzurra per la prossima stagione non è affatto sicura.

Nelle ultime ore, in questo senso, la dirigenza azzurra starebbe vagliando l’ipotesi di affidare la guida tecnica della prossima stagione a una vecchia conoscenza della serie A.

Si tratta di Vladimir Petkovic, attuale commissario tecnico della Svizzera, con un passato sulla panchina della Lazio.

Nato a Sarajevo 57 anni fa, Petkovic è famoso per applicare alle sue squadre un gioco offensivo, tanto che i moduli che utilizza con maggiore frequenza sono il 4-3-3 e il 4-1-4-1. Una soluzione, quindi, che sembra l’ideale per la vocazione d’attacco del Napoli degli ultimi anni.

