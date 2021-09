Napoli-Spartak Mosca dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 30-9-2021

Dove vedere Napoli-Spartak Mosca, 2° Giornata fase a gironi (Gruppo C) Europa League 2021-2022 Giovedì 30 Settembre 2021 ore 18:45. La partita Napoli-Spartak Mosca sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Reduce dal 2-0 al Cagliari di Walter Mazzarri che è valso la sesta vittoria consecutiva su altrettante sfide di campionato disputate, il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica in Serie A a punteggio pieno, si appresta ad ospitare, al Diego Armando Maradona, nella prima gara casalinga della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League, lo Spartak Mosca del tecnico portoghese, Rui Vitoria.

I partenopei giungono all’appuntamento europeo di giovedì dopo il pareggio in rimonta di due settimane fa in casa del Leicester City dove una doppietta di Osimhen permise di colmare l’iniziale doppio svantaggio firmato Perez e Barnes.

I russi, invece, ottavi in campionato a -10 dal primo posto dello Zenit San Pietroburgo, arrivano all’ombra del Vesuvio dopo la clamorosa sconfitta interna di due settimane fa contro i polacchi del Legia Varsavia. Sulla carta, gli azzurri partono nettamente favoriti, ma occhio a non sottovalutare la voglia di rivalsa dei rossobianchi.

Napoli-Spartak Mosca, 2° giornata fase a gironi (Gruppo C) Europa League 2021-2022, giovedì 30-09-2021.

Come vedere Napoli-Spartak Mosca in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Spartak Mosca

Competizione: Europa League

Data: giovedì 30 settembre 2021

Orario: 18:45

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: DAZN. Sky Go, Now Tv

Napoli-Spartak Mosca sarà visibile, a partire dalle 18:45 di giovedì 30 settembre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra partenopei e russi sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti di trasmissione di tutte le partite dell’UEFA Europa League 2021-2022.

Per quanto riguarda DAZN, il match tra gli uomini di Luciano Spaletti e quelli di Rui Vitoria sarà visibile scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. Per quanto riguarda Sky, invece, il match del Maradona sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca dell’incontro, su DAZN, sarà di Stefano Borghi con commento tecnico a cura di Simone Tiribocchi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra azzurri e rossobianchi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Spartak Mosca sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet su Now Tv, tramite collegamento al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando le app di DAZN e Sky Go.

Si potrà guardare Napoli-Spartak Mosca in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spartak Mosca

La radiocronaca di Napoli-Spartak Mosca sarà disponibile, a partire dalle 18:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Malcuit, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo spazio ad Anguissa ed Elmas con Politano, Lozano ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Rui Vitoria dovrebbe invece affidarsi ad un più classico 3-4-3. Maksimenko quindi in porta con, a fargli da scudo, Rasskazov, Gigot e Dzhikiya. Centrocampo a quattro con Moses, Umyarov, Zovnin e Ayrton. In attacco, il tridente composto da Larsson, Ponce e Promes.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zovnin, Ayrton; Larsson, Ponce, Promes.

Allenatore: Rui Vitoria.

Precedenti e statistiche di Napoli-Spartak Mosca

I precedenti tra Napoli e Spartak Mosca sono complessivamente 2 e risalgono agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990-1991. Il bilancio di questi due match (andata e ritorno) parla di 2 pareggi per 0-0 con vittoria finale dei russi ai calci di rigore (3-5).

