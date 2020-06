Napoli-Spal in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 28-06-2020

Dopo la bella vittoria ottenuta contro il Verona di Ivan Juric, il Napoli di Gennaro Gattuso, alle 19:30 di domenica sera, ospita al San Paolo, la Spal di Luigi Di Biagio. Scopriamo insieme quello che c’è da sapere su Napoli-Spal.

Dopo la bella prova offerta contro il Verona di Ivan Juric, il Napoli di Gennaro Gattuso scende nuovamente in campo domenica. Al San Paolo arriva la triste Spal di Luigi Di Biagio, penultima in classifica.

Una sfida, almeno sulla carta, facile per gli uomini del patron De Laurentiis che, galvanizzati dal successo in Coppa Italia e dall’eccellente prestazione di martedì sera, proveranno a conquistare i tre punti anche contro la piccola squadra emiliana.

Gli uomini di Di Biagio, dal canto loro, hanno l’acqua alla gola ormai da tempo. I punti di ritardo dal Genoa quartultimo sono infatti 7 e l’obbligo quindi è quello di provarci fino all’ultimo contro ogni avversario. La matematica non condanna ancora gli estensi, ma serve una vittoria e serve subito.

Napoli-Spal, 28° giornata di campionato.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Spal

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Zielinski, Fabian Ruiz e Lobotka. In attacco il tridente formato da Politano, Mertens e Insigne.

La Spal dovrebbe invece presentarsi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Letica in porta. Davanti a lui Cionek, Bonifazi, Vicari e Fares. Centrocampo a quattro con Castro, Missiroli, Valoti e Strefezza. In attacco il duo costituito da Floccari e Petagna.

Probabili formazioni Napoli-Spal

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinksi; Politano, Mertens, Insigne.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Castro, Missiroli, Valoti, Strefezza; Floccari, Petagna.

Come vedere Napoli-Spal in diretta TV e Streaming

Napoli-Spal sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A (canale numero 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del Digitale Terrestre) e Sky Sport (canale numero 252 del satellite). Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante gli appositi servizi Sky Go e Now TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spal

La radiocronaca di Napoli-Spal sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia a partire dalle 19:30.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Spal sono, complessivamente, 47 (33 in Serie A, 6 in Serie B, 6 in Coppa Italia e 2 in Serie C1). 67 sono i gol realizzati dagli azzurri, 50 quelli messi a segno dagli emiliani. Il bilancio pende ovviamente tutto a favore dei campani che guidano la contesa con 25 vittorie a fronte delle sole 11 degli spallini. 11 i pareggi invece.

Il precedente più recente è chiaramente quello della sfida d’andata del Paolo Mazza che vide le due compagini impattare per 1-1. L’ultimo precedente al San Paolo risale invece alla stagione scorsa: Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018.

Per trovare, infine, l’ultimo successo della Spal al San Paolo dobbiamo tornare indietro di addirittura 59 anni, precisamente al 12 marzo 1961. In quell’occasione furono i gol di Massei e Carpanesi a permettere alla Spal di espugnare Napoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

