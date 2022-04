Napoli-Sassuolo, prepartita Spalletti: “De Laurentiis ha mostrato grande sensibilità con il gruppo. Siamo in lotta per la Champions League che è il nostro obiettivo”

Alla vigilia della sfida di domani pomeriggio tra Napoli e Sassuolo, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Dopo il caos Empoli, in casa Napoli sembra essere ritornata la pace. La squadra è stata a cena con il presidente Aurelio De Laurentiis dopo dei giorni abbastanza turbolenti. Il patron azzurro, secondo Luciano Spalletti, ha mostrato tanta sensibilità ed ha discusso privatamente con ogni calciatore. Questa è una componente imprescindibile per poter lottare e raggiungere la qualificazione in Champions League, obbiettivo iniziale della società.

Di futuro non se n’è ancora discusso. Per Spalletti sono importanti le ultime quattro partite anche se l’allenatore ha ammesso che vuole restare a Napoli come da contratto perché si trova benissimo in questa città. Non si può definire soddisfatto delle ultime tre partite ma la forza del gruppo sta anche nel ripartire, nonostante l’occasione non sfruttata.

La squadra deve avere la giusta reazione e deve dimostrarlo domani quando al Maradona arriverà il Sassuolo. I neroverdi hanno sempre fatto soffrire le big e quindi potrebbero rivelarsi degli avversari ostici. Potrebbero di nuovo rigiocare Osimhen e Mertens che hanno fatto molto bene ad Empoli. Sono delle spine del fianco per le difesi avversarie e potrebbero essere le armi vincenti.

Il Napoli comunque ha fatto una buona stagione. Ci sono state alcune partite dove si poteva gestire meglio il risultato, dove in pochi minuti la partita si è messa su un binario sbagliato. Sono cose che non devono capitare più secondo il tecnico che continua ad avere fiducia dei propri mezzi. Servono ancora punti per il matematico raggiungimento nella competizione ed il Napoli dovrà mostrare il suo meglio.