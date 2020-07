Napoli-Sassuolo in Diretta Tv – Streaming e probabili formazioni 25-07-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Sassuolo, gara in programma sabato sera, alle 21:45, allo Stadio San Paolo di Napoli.

In attesa che si completi il quadro della 35° giornata con le sfide di stasera tra Udinese e Juventus e Lazio e Cagliari, la Serie A si appresta già a tornare in campo con le sfide della 36° giornata che avrà inizio domani sera con la sfida, in programma alle 21:45, tra il Milan e l’Atalanta. Si proseguirà poi sabato con le classiche tre sfide tra le quali, oltre a Brescia-Parma (17:15) e Genoa-Inter (19:30), spicca Napoli-Sassuolo (21:45).

I partenopei vogliono riscattare l’amara sconfitta rimediata a Parma ieri sera, gli emiliani invece, dopo la sconfitta interna con il Milan, vogliono raggiungere la quota dei 50 punti e chiudere in crescendo la loro ottima stagione.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Sassuolo

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo solito 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Milik e Insigne.

De Zerbi dovrebbe invece schierare il suo Sassuolo con un articolato 4-2-3-1. Consigli quindi in porta con, a fargli da schermo, Muldur, Marlon, G. Ferrari e Rogerio. Centrocampo a due formato da Locatelli e Magnanelli con Berardi, Djuricic e Haraslin sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Caputo.

Napoli-Sassuolo, 36° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV e streaming

Napoli-Sassuolo sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 21:45, sulla piattaforma satellitare DAZN al canale DAZN 1. Via streaming, invece, il match sarà visibile tramite collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sassuolo

La radiocronaca di Napoli-Sassuolo sarà disponibile, a partire dalle 21:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Sassuolo, vista la, fin qui, breve storia degli emiliani in Serie A sono appena 14 (13 in massima serie e 1 in Coppa Italia). Il bilancio sorride agli azzurri che guidano la contesa con 8 vittorie a fronte dell’unico successo neroverde datato 23 agosto 2015 (2-1 al Mapei Stadium). 5 i pareggi invece. 24 i gol messi a segno dagli azzurri, 11 quelli messi a referto dai neroverdi.

L’ultimo precedente tra partenopei ed emiliani risale quindi alla gara di andata dello scorso 22 dicembre quando una rete di Allan e un autogol di Obiang regalarono al Napoli una vittoria sofferta dopo una partita tiratissima.

I neroverdi, nei loro primi sette anni in Serie A, non hanno mai vinto al San Paolo. Le uniche due occasioni in cui gli emiliani non sono usciti sconfitti da Napoli sono datate infatti 25 settembre 2013 (1-1) e 28 novembre 2016 (1-1)

