Napoli-Roma in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 05-07-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Roma in programma domenica sera, con fischio d’inizio fissato alle 21:45, allo Stadio San Paolo di Napoli.

Le sconfitte contro Atalanta e Udinese hanno messo definitivamente fine ai sogni Champions di Napoli e Roma. I partenopei infatti, dopo le belle vittorie contro Hellas Verona e Spal, precedute dalla conquista della Coppa Italia ai danni della Juventus, hanno dovuto arrendersi ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini che, pur non giocando bene, hanno avuto la meglio, per 2-0, sugli uomini di Gennaro Gattuso.

Lo stesso risultato lo ha imposto anche l’Udinese di Luca Gotti alla Roma di Paulo Fonseca che dopo la sconfitta contro i bianconeri, la seconda consecutiva dopo quella col Milan, ha salutato definitivamente ogni speranza di raggiungere il 4° posto, distante ora 12 punti. Vittoria fondamentale per i friulani che, con il successo di ieri sera, si sono portati a +6 sulla zona retrocessione.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Roma

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3: Meret quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Fonseca dovrebbe invece schierare i suoi con un più articolato 4-2-3-1 con Mirante in porta. Davanti a lui, Spinazzola, Smalling, Fazio e Kolarov. A centrocampo spazio a Cristante e Veretout con Carles Perez, Pellegrini e Kluivert sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Dzeko.

Napoli-Roma, 05-07-2020.

Probabili formazioni Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Come vedere Napoli-Roma in diretta TV e streaming

Napoli-Roma sarà visibile esclusivamente su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canali 251 e 256 del satellite). Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante l’app Sky Go e il servizio offerto da Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Roma

La radiocronaca di Napoli-Roma sarà disponibile, a partire dalle 21:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Roma sono, complessivamente, 167 (149 in Serie A, 18 in Coppa Italia) con 184 gol segnati dai partenopei e 224 dai giallorossi. Il bilancio pende tutto a favore dei capitolini che guidano la contesa con 65 vittorie a fronte delle 48 azzurre. 54 i pareggi invece.

Il precedente più recente è ovviamente quello della gara d’andata, datato 2 novembre 2019, che vide la Roma battere il Napoli 2-1. L’ultima gara al San Paolo risale invece al 28 ottobre 2018: in quell’occasione le due squadre non andarono oltre l’1-1. Nelle due gare precedenti giocate in terra campana, la Roma ha sempre vinto: 2-4 il 3 marzo 2018 (stagione 2017-2018) e i 1-3 il 15 ottobre 2016 (stagione 2016-2017).

Per trovare infatti l’ultima affermazione casalinga dei partenopei sui giallorossi bisogna tornare addirittura al 1° novembre 2014 (stagione 2014-2015), quando un gol di Gonzalo Higuain in apertura e uno di José Maria Callejon nel finale permisero alla squadra, al tempo allenata da Rafa Benitez, di imporsi, per 2-0, sugli uomini guidati allora da Rudi Garcia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS