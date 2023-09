Napoli, piove sul bagnato: risentimento muscolare e stop forzato | Infortunio disastroso

Non un inizio di stagione semplice per i partenopei che sembrano lontani parenti di quelli visti nella trionfale annata scorsa.

Che non si potesse ripetere la meravigliosa e storica stagione dello scorso anno lo si sapeva, ma forse i tifosi del Napoli non si aspettavano così tante difficoltà in questo inizio di 2023/2024. E con loro, molto probabilmente, non lo avevano preventivato nemmeno opinionisti, addetti ai lavori e tesserati del Napoli Calcio stesso.

Le partenze di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli probabilmente sono state sottovalutate in estate, così come lo è stato il loro ruolo e la loro importanza all’interno del progetto Napoli. Oltre alla rivoluzione tecnica, poi, non sembrava potesse pesare così tanto l’unica vera cessione, rispetto alla rosa 2022/2023: quella del coreano Kim.

Al netto della partenza di Lozano, infatti, il centrale, ora passato al Bayern Monaco, è l’unico vero cambiamento rispetto all’undici tipo che si è portato a casa il terzo Scudetto della storia del Napoli. Kim aveva avuto un impatto formidabile con il mondo azzurro e con la nostra Serie A ed era riuscito immediatamente a dare estrema sicurezza a tutta la squadra e soprattutto alla fase difensiva.

In questo Napoli che vince senza convincere troppo le prime due di campionato, cade malamente in casa contro la Lazio, pareggia in rimonta a Genova e vince, giocando solo un tempo e soltanto grazie ad un’autorete fortunosa, nell’esordio Champions di Braga, a preoccupare è soprattutto la fase difensiva.

Napoli, i problemi in fase difensiva

Al netto di un gioco che non è più fluido e spettacolare come quello della passata stagione, di un Kvaratskhelia irriconoscibile, di un Osimhen che non segna da quasi un mese e di una squadra che gioca bene soltanto un tempo, infatti, sono i troppi gol presi a preoccupare Rudi Garcia.

Un gol subito dal Frosinone, uno dalla Lazio, uno dal Braga e due dal Genoa. Ma non solo. In questi match, infatti, spesso è stata la fortuna a salvare il Napoli che ha concesso tantissime palle gol agli avversari ed ha rischiato di prenderne molti di più rispetto a quelli che poi ha realmente subito.

Napoli, allarme per un’infortunio

Kim è stato sostituito da Natan che però non è ancora entrato nei meccanismi della squadra e non ha quasi mai visto il campo; Juan Jesus ed Ostigard non sembrano essere all’altezza di giocare da titolari in una squadra che punta ad obiettivi così alti, mentre Rrahmani, l’unico che rappresenta realmente garanzia di affidabilità, è alle prese con diversi problemi fisici.

Il difensore del Napoli, già costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Genoa per un problema muscolare, infatti, ha dovuto abbandonare il campo durante la sfida di Champions contro il Braga dopo appena 13′ per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Evidentemente il centrale non aveva smaltito al meglio il problema patito prima del Genoa e ora rischia di dover saltare diverse partite.