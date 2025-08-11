News Calcio

Napoli–Olympiacos: dove vederla in diretta streaming live e probabili formazioni

Ultima amichevole estiva per il Napoli di Antonio Conte, che a Castel di Sangro affronterà i greci dell’Olympiacos guidati da José Luis Mendilibar. Dopo la vittoria contro il Girona, i campioni d’Italia si preparano a un nuovo test di prestigio in vista dell’avvio del campionato.

L’incontro rappresenta il settimo appuntamento stagionale per gli azzurri, che finora hanno già affrontato Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Girona e Sorrento.

Data, orario e luogo della partita

  • Partita: Napoli–Olympiacos
  • Data: giovedì 14 agosto 2025
  • Orario: 19:00
  • Stadio: Teofilo Patini, Castel di Sangro

Napoli–Olympiacos: dove vederla in TV

L’amichevole sarà trasmessa in diretta TV in pay per view su:

  • Sky Primafila (costo 9,99 €)
  • DAZN tramite app su Smart TV compatibili
  • OneFootball scaricando l’app su TV compatibili

Su DAZN, la visione in televisione sarà possibile anche tramite PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Napoli–Olympiacos: diretta streaming

La partita sarà visibile in streaming (acquisto a pagamento) su:

  • DAZN (app e sito ufficiale)
  • OneFootball (app e sito ufficiale)
  • NOW
  • Sky Go

Queste piattaforme permetteranno la visione anche da smartphone, tablet, PC e notebook.

Probabili formazioni Napoli–Olympiacos

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.
Allenatore: Antonio Conte.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.
Allenatore: José Luis Mendilibar.

