Napoli–Olympiacos: dove vederla in diretta streaming live e probabili formazioni

Ultima amichevole estiva per il Napoli di Antonio Conte, che a Castel di Sangro affronterà i greci dell’Olympiacos guidati da José Luis Mendilibar. Dopo la vittoria contro il Girona, i campioni d’Italia si preparano a un nuovo test di prestigio in vista dell’avvio del campionato.
L’incontro rappresenta il settimo appuntamento stagionale per gli azzurri, che finora hanno già affrontato Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Girona e Sorrento.
Data, orario e luogo della partita
- Partita: Napoli–Olympiacos
- Data: giovedì 14 agosto 2025
- Orario: 19:00
- Stadio: Teofilo Patini, Castel di Sangro
Napoli–Olympiacos: dove vederla in TV
L’amichevole sarà trasmessa in diretta TV in pay per view su:
- Sky Primafila (costo 9,99 €)
- DAZN tramite app su Smart TV compatibili
- OneFootball scaricando l’app su TV compatibili
Su DAZN, la visione in televisione sarà possibile anche tramite PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.
Napoli–Olympiacos: diretta streaming
La partita sarà visibile in streaming (acquisto a pagamento) su:
- DAZN (app e sito ufficiale)
- OneFootball (app e sito ufficiale)
- NOW
- Sky Go
Queste piattaforme permetteranno la visione anche da smartphone, tablet, PC e notebook.
Probabili formazioni Napoli–Olympiacos
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.
Allenatore: Antonio Conte.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.
Allenatore: José Luis Mendilibar.