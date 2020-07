Napoli-Milan in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 12-07-2020

Napoli-Milan, insieme a Juventus-Atalanta, è uno dei big match della 32° giornata di campionato in Serie A. Si gioca domenica sera, alle 21:45, allo Stadio San Paolo.

Napoli-Milan è sfida tra le due squadre più in forma del momento. Da un lato ci sono i partenopei di Gennaro Gattuso che, dopo lo scivolone con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno subito rialzato la testa battendo prima la Roma di Fonseca e poi il Genoa di Nicola.

Dall’altro ci sono i rossoneri di Stefano Pioli che vengono da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite disputate. I milanesi, infatti, eccezion fatta per il pareggio con la Spal, hanno battuto sonoramente Lecce (1-4), Roma (2-0), Lazio (0-3) e Juventus (4-2) e puntano chiaramente alla conquista di un posto in Europa League per la prossima stagione. Un’Europa League che invece il Napoli sa già che disputerà avendo vinto la Coppa Italia lo scorso 17 giugno.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Milan

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare il solito 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta con, davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Il Milan dovrebbe invece presentarsi con un più articolato 4-2-3-1. Donnarumma quindi in porta. A fargli da scudo, Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Centrocampo a due con Kessie e Bennancer. Sulla trequarti invece, spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic che saranno il supporto all’unica punta, Ibrahimovic.

Napoli-Milan, 32° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Come vedere Napoli-Milan in Diretta Tv e Streaming

Napoli-Milan sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e 255. Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante l’app Sky Go e il servizio offerto da Now TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Milan

La radiocronaca di Napoli-Milan sarà disponibile esclusivamente sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 21:45.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Milan sono, complessivamente, 164 (147 in Serie A, 17 in Coppa Italia). Il bilancio sorride ai rossoneri che guidano la contesa con 65 vittorie a fronte delle 48 partenopee. 51 i pareggi invece. Il Diavolo è avanti anche per quanto riguarda i gol segnati: 236 a 186.

L’ultimo precedente tra le due compagini è ovviamente quello della gara di andata giocata a San Siro lo scorso 23 novembre e terminato 1-1. L’ultima volta in cui rossoneri e azzurri si sono invece incontrati al San Paolo risale al 25 agosto 2018. In quell’occasione furono i partenopei, al tempo guidati da Carlo Ancelotti, a trionfare, per 3-2, sugli uomini allenati dall’attuale allenatore dei campani, Gennaro Gattuso.

Infine, se volessimo trovare l’ultima affermazione del Milan in terra campana dovremmo risalire addirittura al 25 ottobre 2010 quando due reti, firmate da Robinho e Ibrahimovic, permisero ai rossoneri di battere il Napoli che trovò il gol della bandiera con Lavezzi.

