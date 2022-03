Napoli-Milan: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-3-2022

Dove vedere Napoli-Milan, ventottesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 6 marzo 2022 ore 20.45. La partita Napoli-Milan sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Prime in classifica con 57 punti, Napoli e Milan si preparano alla sfida che, domenica alle 20.45, le vedrà affrontarsi, nella splendida cornice del Diego Armando Maradona, in occasione della ventottesima giornata di campionato in Serie A.

Napoli-Milan, ventottesima giornata Serie A 6-3-2022.

I partenopei giungono all’appuntamento coi rossoneri dalla vittoria esterna di domenica scorsa, all’ultimo respiro, contro la Lazio di Maurizio Sarri. I meneghini, invece, messo in archivio il pareggio di ieri sera coi cugini nerazzurri, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, arrivano all’ombra del Vesuvio dai due pareggi consecutivi contro Udinese e Salernitana.

Trovare un favorito per quello che è chiaramente il big di giornata in Serie A è cosa assai difficile viste le motivazioni e i valori delle due squadre. Entrambe puntano ovviamente al successo e, sebbene manchino ancora dieci partite alla fine della stagione, vincere significherebbe fare un importante passo in avanti verso uno scudetto che a Napoli e sulla sponda rossonera di Milano, manca rispettivamente dal 1990 e dal 2011.

Come vedere Napoli-Milan in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Milan

Competizione: Serie A

Data: domenica 6 marzo 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Milan sarà visibile, a partire dalle 20.45 di domenica 6 marzo 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e rossoneri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita del Diego Armando Maradona sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e meneghini è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Milan sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Milan

La radiocronaca di Napoli-Milan sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Milan

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. In attacco, l’unica punta, Osimhen.

Anche Pioli dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Maignan quindi in porta con, a fargli da scudo, Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo, il duo composto da Tonali e Bennacer. Junior Messias, Kessie e Leao sulla trequarti. Davanti, l’unico perno offensivo, Giroud.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Junior Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Milan sono complessivamente 168 (151 in Serie A, 17 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 50 vittorie degli azzurri, 66 dei rossoneri e 52 pareggi. 191 i gol segnati dai partenopei, 241 quelli messi a referto dai meneghini.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Milan-Napoli 0-1 dello scorso 19 dicembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Maradona, invece, risale a Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020 (Serie A 2020-2021). Esclusa la vittoria esterna appena menzionata e quella, sempre in terra lombarda, del 14 marzo 2021 (Serie A 2020-2021), gli azzurri non vincono in casa propria, contro i rossoneri, dal 3-2 del 25 agosto 2018 (Serie A 2018-2019). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo è il 2-2 del San Paolo datato 12 luglio 2020 (Serie A 2019-2020).

