Napoli-Milan 2-2, voti pagelle e analisi, buon punto nella corsa all’Europa

Fra Napoli e Milan finisce 2-2. Partita ricca di colpi di scena e continui ribaltoni. vantaggio del Milan grazie a Theo Hernandez. Di Lorenzo e Mertens ribaltano il Milan, ma successivamente Kessie mette dal dischetto le cose a posto. Un buon punto per i rossoneri nella corsa all’Europa League.

Top 3 Milan :

Romagnoli 7 Si è riscattato immediatamente dopo la brutta partita a livello personale contro la Juventus. Salva almeno 2 gol con interventi prodigiosi su Koulibaly ed Elmas. Questa sera decisamente in grande spolvero.

Kjaer 6,5 Oggi si riscatta anche lui insieme a Romagnoli. Sempre preciso e puntuale per quel che riguarda il posizionamento. Qualità- prezzo deve essere riscattato dal Milan.

Kessie 7 Il rigore trasformato da il punto al Milan, ma è il suggello ad un’ottima prestazione. Fa sentire tutta la sua fisicità e dimostra in ogni azione la sua esplosività.

Flop Milan :

Donnarumma 4,5 Parte benissimo con un grandissima parata su Mertens, ma rovina tutto con l’errore che favorisce il gol di Di Lorenzo. Questa sera dimostra insicurezza e indecisione sia nelle uscite alte, che nei rinvii. Deve riscattarsi al più presto.

Ibrahimovic 5 Oggi non è la sua serata, lavora per lo più da regista avanzato, ci mette il fisico, ma si vede che ancora non è al massimo della sua condizione. Esce dal campo arrabbiato, soprattutto con se stesso.

Paquetà 4,5 Sulla fascia non ci sa giocare, non ha lo scatto per poterci giocare. Pioli continua ad insistere, ma si vede che il brasiliano è più adatto a giocare tra le linee e non esterno.

Saelemaekers 4,5 Il voto non va alla sua prestazione, entra bene in campo e ci mette corsa e gamba, il problema è la disarmante ingenuità con la quale si fa espellere in 5 minuti per 2 falli abbastanza inutili. Deve crescere anche sotto questo aspetto.

Calhanoglu 4,5 Oggi non pervenuto e invisibile, non fa praticamente mai nulla e non si rende utile, non è lo stesso ammirato con Roma, Lazio e Juventus.

Top 3 Napoli:

Koulibaly 7,5 Oggi è tornato ad essere il difensore roccioso ed elegante ammirato con Maurizio Sarri. Una montagna umana insuperabile, anche per Ibrahimovic, preciso e puntuale in ogni intervento.

Mertens 8 Lo si vede giocare in difesa, a centrocampo e in attacco. Campione assoluto, giocherebbe titolare pure nell’Olanda di Rinus Michels e nel Milan di Arrigo Sacchi. Ma non dimentica che il suo mestiere è fare gol e anche stasera timbra il cartellino.

Callejon 6,5 Il più sottovalutato, ma uno dei più preziosi da anni nel Napoli. Si sacrifica sempre ed è per questo che sotto-porta non è sempre concreto. Ma si tratta di un calciatore che può dare ancora tantissimo alla causa.

Flop 3 Napoli:

Insigne 5 Qualche buon spunto all’inizio, ma man mano che la partita va avanti si spegne lentamente. Come a tutti può capitare una serata storta e dopo questo periodo una pausa è fisiologica.

Lobotka 5 Perde moltissimi palloni sanguinosi che potrebbero permettere ai contropiedisti del Milan azioni pericolose. Deve migliorare, è giovane, ma può ancora crescere tanto.

Zielinski 4,5 Oggi decisamente abulico e invisibile. Deve riscattarsi al più presto, nella sfida contro il Barcellona il Napoli di Rino Gattuso avrà molto bisogno delle sue qualità.

Buon punto per entrambe, per il Napoli, data l’Europa già acquisita è un buon test in vista del Barcellona, per il Milan è un buon punto in un campo ostico, la corsa all’Europa League deve continuare.

