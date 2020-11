Napoli-Milan 1-3, Voti pagelle e analisi. Vittoria di carattere al San Paolo

Il Milan guidato da Daniele Bonera espugna il San Paolo e si conferma capolista. Vantaggio rossonero con Ibrahimovic su assist di Theo Hernandez. Raddoppio di Ibrahimovic su assist di Rebic. Mertens la riapre ma Hauge chiude i conti con il gol dell’1-3.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 8 Dominante in ogni zona del campo e ormai segna in tutti i modi, di testa e di ginocchio. Si procura un infortunio e tutti noi innamorati del calcio speriamo non sia nulla di grave. Merita di giocare ancora tantissimi anni.

Theo Hernandez 7 Non solo l’assist per Ibrahimovic, ma sulla fascia sinistra è assolutamente devastante. Sembra essere tornato il vero Theo Hernandez.

Kjaer 7 Grande partita per lui. Preciso e puntuale nel leggere tutte le situazioni e nel fare chiusure a anticipi straordinari.

Flop Milan:

Romagnoli 5 L’unico flop del Milan questa sera, commette troppi errori e soffre molto la velocità degli avversari, soprattutto di Politano.

Napoli-Milan 1-3

Top 3 Napoli:

Mertens 7,5 Grande partita come sempre per il belga, quando ha palla tra i piedi sai che può fare qualsiasi cosa. Segna da opportunista e con determinazione il gol del momentaneo 1-2.

Lozano 7 La cura Gattuso c’è e si vede, è veramente un altro calciatore dall’arrivo del tecnico calabrese. In questo 4-2-3-1 ha trovato la sua collocazione definitiva.

Politano 7 Grande partita per l’ex Inter, fa impazzire letteralmente Romagnoli nel primo tempo e grazie alla sua velocità è sempre un potenziale pericolo.

Flop 3 Napoli:

Insigne 5 Prova ad imbastire molte azioni, ma i suoi traversoni sono sempre preda della difesa milanista. Oggi non è ispirato.

Fabian Ruiz 5 Non una grande partita per lui. Appare molto nervoso e non riesce a mostrare lo straordinario talento di cui è dotato.

Koulibaly 4,5 Oggi non una grande partita, si fa anticipare da Ibrahimovic in occasione del primo gol e inoltre appare molto insicuro e sbaglia qualche passaggio di troppo.

Punti fondamentali quelli del Milan al San Paolo nella corsa al 4° posto. Il Napoli ha mostrato carattere e sicuramente farà un campionato di vertice.

