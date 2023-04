Napoli-Milan 0-4, Dichiarazioni post-partita: “Mancano altre 9 partite di campionato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan per 0-4, contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Il tecnico rossonero analizza così la vittoria dei suoi ragazzi: “È solo il primo passo, mancano altre 9 partite di campionato. Abbiamo buttato via opportunità che ora non possiamo più buttare”.

La testa però ora non deve andare alla Champions League. Bisogna essere concentrati sulla sfida casalinga con l’Empoli di Venerdì. Il risultato di questa sera non condizionerà le successive partite con il Napoli, quelle sfide avranno altre dinamiche. Lo 0-4 non cambia di una virgola il valore del Napoli.

La vittoria non va attribuita al cambio di modulo, ma alla prestazione generale della squadra. La difesa a 3 ha comunque permesso di superare il turno di Champions League contro il Tottenham. I cambi di modulo e di calciatori, come ribadito dallo stesso mister rossonero, dipendono dalle partite e dalle caratteristiche dell’avversario.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli analizza anche le condizioni fisiche di Diaz, uscito in anticipo dal campo: “È uscito perché si è aperto gli adduttori in un intervento di metà primo tempo. È scivolato e quindi ha avuto un po’ un fastidio. Non voleva uscire perché stava bene, ma ho preferito non rischiare e al suo posto è entrato Saelemakers che ha fatto una bellissima prestazione”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter loda la grande prestazione di Leao, autore di una splendida doppietta. Il portoghese, secondo la visione del tecnico emiliano, diventerà un campione, perché ha un potenziale incredibile ed è un ragazzo intelligente.

Secondo l’allenatore rossonero, per poter giudicare positiva questa stagione, il Milan dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.