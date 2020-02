Napoli-Lecce in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 09-02-2020

Napoli-Lecce di domani alle 15:00 mette in palio 3 punti preziosissimi per entrambe le squadre. I partenopei vogliono continuare la loro corsa all’Europa, i salentini invece vogliono dare seguito alla bella prova offerta col Torino domenica scorsa e allontanarsi ancora di più dalle zone calde della classifica.

Archiviata la sorprendente vittoria del Bologna sul campo della Roma, la Serie A torna in campo oggi con i consueti tre anticipi del sabato che vedranno in campo Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria e Verona-Juventus.

Si proseguirà poi domani con le sfide della domenica che vedranno in scena, tra le altre, Napoli-Lecce per l’appunto ed il sentissimo Derby di Milano tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Lecce

Per quanto riguarda le formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con il suo classico 4-3-3. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Hysaj, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. Centrocampo a tre con Allan, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Insigne, Milik e Politano.

Il Lecce dovrebbe invece presentarsi con un più articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Vigorito in porta. Davanti a lui, Rispoli, Lucioni, Rossettini e Donati. A centrocampo spazio a Deiola, Petriccione e Barak. Saponara sulla trequarti sarà invece il supporto alla coppia d’attacco costituita da Falco e Lapadula.

Napoli-Lecce, 23° giornata di Serie A, 09-02-2020

Probabili formazioni Napoli-Lecce

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco.

Come vedere Napoli-Lecce in TV e Streaming

Napoli-Lecce sarà visibile esclusivamente sui canali Sky Sport HD e Sky Sport Serie A. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tramite l’applicazione Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lecce

La radiocronaca di Napoli-Lecce è affidata alle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Lecce sono ben 32, distribuiti in 21 partite di Serie A, 8 di Serie B e 3 di Coppa Italia. Il bilancio totale pende chiaramente tutto a favore degli azzurri che guidano la contesa con 14 vittorie, a fronte delle sole 6 dei salentini. 12 i pareggi invece.

In questi precedenti i partenopei hanno segnato 49 gol, mentre i giallorossi 33. Se invece considerassimo solo i precedenti allo Stadio San Paolo, allora dovremmo dire che il numero delle partite tra Napoli e Lecce è pari 14.

Anche in questo caso l’ago della bilancia pende tutto a favore dei campani che hanno vinto 9 volte e perso solo in un’occasione (2-4 il 22-03-1998). 4 i pareggi invece. L’ultimo volta in cui le due squadre si sono incontrate in Serie A , al San Paolo, era il 3 dicembre 2011. In quell’occasione i partenopei si imposero per 4-2.

Dato curioso infine è il fatto che Napoli e Lecce si incontrano nuovamente in Serie A, il 9 febbraio, come accadde nella stagione 1985-1986. Quella partita terminò 1-0 in favore dei partenopei grazie ad una rete di Bertoni.

