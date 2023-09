Napoli, la favola Kvaratskhelia è già finita | De Laurentiis valuta il sostituto

Kvaratskhelia non sembra quello dell’anno scorso: i dubbi di Aurelio De Laurentiis: primi approcci per sostituirlo.

Kvara s’è perso. Una settimana da dimenticare per il georgiano, che prima incassa l’umiliante 7-0 patito dalla sua nazionale contro la Spagna, poi non riesce proprio a incidere con il Napoli targato Rudi Garcia.

Vuoi per un infortunio che l’MVP della scorsa Serie A fatica proprio a mettersi alle spalle, vuoi perché gli avversari ora lo conoscono ed è sempre più difficile confermarsi piuttosto che sorprendere, Kvara sembra l’ombra di se stesso, almeno in questo scorcio di stagione.

Ci mancava pure gli screzi con il nuovo allenatore dei campioni d’Italia, dopo il soffertissimo pari del Napoli a Marassi, sotto 2-0 contro il Genoa di Gilardino, e almeno capace di strappare un pari nel finale, che però sa di brodino.

Il gesto dell’attaccante georgiano dopo la sostituzione con Zerbin ha fatto il giro della rete, spopolando (con feedback negativi) sui social e dando spunto a molte testate giornalistiche di aprire un caso, piccolo o grande lo scopriremo solo vivendo.

Kvaratskhelia, il primo mal di pancia non si scorda mai

Mai si era visto un Kvara così stizzito, mai un problema con Spalletti, mai un gesto così eclatante. Ci ha pensato Il Corriere dello Sport a ricostruire le cause del primo mal di pancia del georgiano da quando è arrivato a Napoli per miracol mostrare.

“Ma che fai? Ma perché?” Questo avrebbe detto Kvaratskhelia al momento del cambio, con tanto di mimo che non è passato inosservato e sguardo alla panchina, dove c’era ovviamente Rudi Garcia. Anche La Gazzetta dello Sport ha ampliato la vicenda, paragonandolo a tutti quei cambi che danno i nervi, dal finale quasi scontato.

Mal di pancia, da top a flop. E un mercato all’orizzonte

L’episodio di Marassi va subito chiarito, va in maniera definitiva. Kvara è in primis un giocatore da ritrovare, e questo lo può fare solo Rudi Garcia. Troppo importante per il Napoli, sia per il suo talento sia perché altrimenti il valore di mercato crollare.

Questa estate Manchester United e Liverpool erano disposti a fare follie per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2016, ma per cui non c’è nessun incontro in programma. Blindarlo o non opporre resistenza in caso di nuovo assalto e alla luce di questo (screzio)? Questo il problema. Ad Aurelio De Laurentiis le valutazioni dell’accaduto. Ma cero è che i primi dubbi ci sono.