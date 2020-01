Napoli-Juventus in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 26-1-2020

Big match tra Napoli e Juventus nel posticipo della 21° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: piena emergenza per Gattuso, confermato Bentancur per Sarri. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Non sarà una partita come le altre, sia perché era da anni che non c’era questa distanza in classifica, sia perché torneranno insieme due dei più grandi ex degli ultimi anni in quella bolgia di nome Stadio San Paolo.

D’altronde, i tifosi del Napoli hanno già mostrato da che parte staranno con striscioni e prese in giro nei confronti di quei cuori ingrati oggi alla Juventus, che proverà a sfruttare il momento nel posticipo serale della 21° giornata di Serie A, 2° turno del girone di ritorno.

I partenopei hanno vinto una sola partita in campionato dal cambio d’allenatore e non possono più sbagliare se vogliono dare un senso al proprio finale di stagione, mentre i bianconeri hanno sfruttato la crisi dell’antagonista per posizionarsi in testa alla classifica con un vantaggio importante.

Napoli-Juventus, 21° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Napoli-Juventus:

E’ piena emergenza per Rino Gattuso, propenso a confermare gli uomini della grande vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, anche a causa delle assenze di Malcuit, Mertens, Ghoulam, Younes, Koulibaly, Allan e Ospina, Dovrebbe tornare almeno in panchina Maksimovic, ma il titolare sarà ancora Di Lorenzo al centro della difesa con l’inossidabile Manolas, mentre sulle fasce ancora agiranno Hysaj e Mario Rui, a protezione del rientrante Meret. In mediana Demme dovrebbe giocare titolare con Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in attacco ci saranno sempre Callejon e Insigne ai lati di Milik.

Squadra che vince, perché dovrebbe essere cambiata? Lo sa molto bene l’ex Maurizio Sarri, che schiererà tutti i migliori, confermando Cuadrado in difesa con De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, recuperato proprio all’ultimo, davanti a Szczesny a porta. In mediana Bentancur potrebbe essere preferito a Rabiot al fianco di Pjanic e Matuidi, mentre Ramsey agirà sulla trequarti alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo, solo panchina invece per l’altro ex Higuain. Non ci saranno invece i solidi lungodegenti Chiellini, Demiral, Khedira, Danilo e anche De Sciglio, ad un passo dal PSG in cambio di Kurzawa.

Probabili formazioni Napoli-Juventus:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Come vedere Napoli-Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Napoli Juventus, posticipo della 21° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Napoli Juventus in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Napoli-Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Napoli-Juventus:

Sono 170 i precedenti totali tra Napoli e Juventus, con bilancio nettamente a favore dei bianconeri con 81 vittorie, 52 pareggi e 37 sconfitte, 268 gol fatti e 161 gol subiti, di cui 73 vittorie, 48 pareggi e 32 sconfitte in 153 partite di Serie A.

Nei 83 incroci al San Paolo i partenopei conducono i giochi con 28 vittorie, 30 pareggi e 25 sconfitte, di cui perfetta parità con 24 vittorie a testa e 28 pareggi in 76 sfide di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA