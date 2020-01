Napoli – Inter, probabili formazioni: Sensi torna titolare, Gattuso senza Mertens e Koulibaly

Napoli – Inter è una partita valida per la 18°giornata di campionato di Serie A 2019/2020. Il match si giocherà lunedì 6 gennaio alle ore 20:45 allo stadio San Paolo.

Finita la sosta natalizia e iniziato il nuovo anno, l’Inter di Antonio Conte riparte dal posticipo della 18°giornata con una trasferta insidiosa al San Paolo contro il Napoli, dove i nerazzurri non vincono in campionato da ben 22 anni. La pausa ha portato buone nuove al tecnico dell’Inter, che ha recuperato quasi tutti gli infortunati: Sensi torna titolare a centrocampo, Barella, Sanchez e Asamoah disponibili ma che partiranno dalla panchina. Unico indisponibile D’Ambrosio, fermato da un risentimento muscolare nei giorni scorsi. L’unico ballotaggio è in mezzo al campo, tra Vecino e Gagliardini.

Molti più problemi di formazione per Gennaro Gattuso,subentrato poco meno di un mese fa ad Ancelotti come allenatore del Napoli. Esordio con KO col Parma e vittoria sofferta col Sassuolo per ora lo score. I grandi assenti saranno Koulibaly e Mertens, entrambi infortunati. Assenti anche Maksimovic, Malcuit, Ghoulam. Luperto parte titolare in difesa a fianco a Manolas, tridente Insigne, Milik e Callejon. Lozano e Llorente dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): MERET, MARIO RUI. LUPERTO, MANOLAS, DI LORENZO, ZIELINSKI, ALLAN, FABIAN RUIZ, INSIGNE, MILIK, CALLEJON

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, GODIN, SKRINIAR, DE VRIJ, BIRAGHI, SENSI, BROZOVIC, GAGLIARDINI, CANDREVA, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ





