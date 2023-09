Napoli, il rimpianto cresce ancora | Obiettivo mancato e campionato in salita

Momento di impasse da parte di un Napoli che si è scoperto battibile e con l’amaro in bocca per un obiettivo mancato.

La sconfitta casalinga contro la Lazio del Maradona non ha compromesso nulla, dopo tre giornate di campionato, d’altronde, per di più col calciomercato aperto e all’alba dell’era post Luciano Spalletti, non reca nessun danno. Il problema è che stavano aspettando Rudi Garcia al varco.

Non deve essere affatto semplice portare la propria visione in una squadra che ha appena vinto il campionato in maniera trionfale ma perso il suo condottiero, Luciano Spalletti.

Più che la pancia piena, il nuovo allenatore dei partenopei ha tutto da perdere e poco da guadagnare, anche perché basta qualche punto perso per alzare polvere, fuori luogo di questi periodi, ma fastidiosa.

Fastidio è anche un sostantivo per Matteo Politano. L’esterno del Napoli ha rimediato un risentimento muscolare tricipite surale destro nella trasferta più “agra” che dolce della Nazionale di Luciano Spalletti a Skopje contro la Macedonia nelle Qualificazioni Europee. Politano ha lasciato il ritiro dell’Italia e salterà la decisiva sfida di Milano (martedì 12 settembre, sempre alle 10.45) contro l’Ucraina. Un cruccio in più per Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, Osimhen e il rinnovo: a che punto siamo

Intanto la sosta è stata l’occasione per la dirigenza azzurra per fare il punto della situazione su Victor Osimhen: le sirene arabe si sono spente finalmente, ma il nigeriano potrebbe tornare di moda a gennaio, quando si aprirà la sessione invernale. Per questo il Napoli vuole affrettare i tempi.

Anche perché non si vede all’orizzonte la fumata bianca. Secondo Il Mattino la clausola rescissoria resta “ballerina”, ma – si legge – De Laurentiis ha alzato ancora la posta, valutando il suo cartellino oltre i 200 milioni di euro”.

Calciomercato Napoli, il rimpianto di quell’obiettivo mancato

Osimhen è troppo importante per le ambizioni del Napoli, che non può sbagliare sul suo rinnovo, a meno di un’offerta talmente tanto esagerato da convincere “l’uomo mascherato” a lasciare il club che lo ha fatto diventare un big a livello mondiale. Anche perché è troppo fresco il rimpianto per un obiettivo mancato, per sbagliare ancora.

Sì perché Gabri Veiga continua a far parlare di sì. Il centrocampista spagnolo, nel mirino dei partenopei prima che arrivasse l’Al-Ahli e lo portasse in terra saudita, ha brillato di luce proprie con la Spagna, al netto di una comunque rilevante doppietta. Una ferita ancora aperta per il Napoli che lo aveva praticamente in pugno.