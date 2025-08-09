Napoli–Girona (Amichevole): Dove Vederla in Tv e Streaming, Orario e Probabili Formazioni

Un test importante nel ritiro estivo

La preparazione estiva del Napoli prosegue a ritmi sostenuti. Dopo le amichevoli contro Brest e Casertana, la squadra di Antonio Conte affronta il Girona in un match che servirà a testare i progressi tattici e la condizione fisica. Gli azzurri, ancora impegnati nel ritiro di Castel di Sangro, cercano di amalgamare i nuovi acquisti e perfezionare i meccanismi di gioco. Per il Girona, reduce da una Liga conclusa al 16° posto, l’incontro è un’occasione per misurarsi contro un avversario di livello internazionale e valutare l’efficacia delle soluzioni offensive.

Data, orario e luogo della partita

L’amichevole è in programma sabato 9 agosto 2025 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo. Il calcio d’inizio è fissato per le 19:00. Lo stadio, storica sede delle estati partenopee, ospiterà ancora una volta tifosi e curiosi che vorranno vedere da vicino i progressi della squadra.

Dati principali dell’incontro

Data : Sabato 9 agosto 2025

: Sabato 9 agosto 2025 Orario : 19:00

: 19:00 Luogo: Castel di Sangro (Abruzzo) – Stadio Teofilo Patini

Come seguire Napoli–Girona in diretta

La partita sarà disponibile in pay-per-view, sia in TV che in streaming.

In TV : Sky Primafila

: Sky Primafila In streaming: DAZN e Sky Go

Il costo indicativo per la visione singola è di circa 9,99€, con possibilità di accedere anche da smart TV, smartphone, tablet e computer. È consigliabile acquistare l’evento con anticipo per evitare rallentamenti nel pre-partita.

Analisi tecnica e stato di forma delle squadre

Il Napoli si presenta con un gruppo quasi al completo, con Conte intenzionato a schierare il 4-3-3 per favorire l’ampiezza e la velocità sugli esterni. Sarà un test importante per valutare l’intesa tra i nuovi arrivi, come De Bruyne e Lang, e i veterani della rosa.

Il Girona, allenato da Michel, punterà sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze rapide. Le verticalizzazioni per Asprilla e Tsygankov potrebbero mettere alla prova la retroguardia azzurra.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte.

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Michel.

Statistiche e precedenti

Negli ultimi anni Napoli e Girona si sono già affrontati in amichevole estiva, con partite spesso ricche di gol e giocate spettacolari. In media, le sfide tra queste due squadre in preseason hanno superato i 2,5 gol totali, con entrambe le formazioni capaci di andare a segno. Questo dato riflette la fase di rodaggio delle difese e la voglia di sperimentare soluzioni offensive.

Cosa aspettarsi in campo

Il Napoli dovrebbe mantenere il possesso palla e pressare alto, cercando di recuperare rapidamente il pallone nella metà campo avversaria. Conte potrebbe ruotare diversi uomini già a fine primo tempo per valutare soluzioni alternative.

Il Girona cercherà di colpire in contropiede, sfruttando gli spazi lasciati dagli azzurri. Sarà una partita utile per testare la resistenza fisica, la velocità nelle transizioni e l’organizzazione difensiva di entrambe le formazioni.

Pronostico e possibili marcatori

Visti i precedenti e lo stato attuale delle due squadre, si prevede un match vivace con occasioni da entrambe le parti. Il Napoli parte favorito, grazie alla qualità individuale e a una rosa più profonda. Il pronostico più probabile è una vittoria azzurra con entrambe le squadre a segno.

Risultato possibile: Napoli 3-1 Girona.

Marcatori probabili Napoli: Politano (in gran forma nelle ultime uscite), Lucca (abile nei duelli aerei), De Bruyne (pericoloso anche dalla distanza).

Marcatori probabili Girona: Tsygankov (velocità e dribbling) e Ruiz (finalizzatore centrale).