Napoli-Genoa in Diretta Tv – Streaming e probabili formazioni 27-09-2020

Torna in campo domani la Serie A con la 2^ giornata di campionato. Si comincia alle 15:00 con Torino-Atalanta e si prosegue fino alle 20:45 con Inter-Fiorentina che chiuderà il quadro degli anticipi del sabato. Domenica alle 12:30 Spezia-Sassuolo, con Verona-Udinese e Napoli-Genoa alle 15:00 e Crotone-Milan alle 18:00. Roma-Juventus alle 20:45 chiuderà la giornata di domenica.

Messa in archivio la bella vittoria di domenica scorsa contro il Parma di Fabio Liverani, il Napoli di Gennaro Gattuso è pronto ad ospitare, tra le mura amiche del San Paolo, il rinnovato Genoa di Rolando Maran, reduce dalla roboante vittoria per 4-1 contro il Crotone di Giovanni Stroppa.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Genoa

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe optare per il suo classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il trio formato da Lozano, Osimhen e Insigne.

Maran dovrebbe invece schierare il suo Genoa con un più accorto 3-5-2. Perin quindi in porta con, fargli da scudo, Biraschi, Zapata e Masiello. Centrocampo a cinque con Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc e Zappacosta. Davanti Pandev e Destro.

Probabili formazioni Napoli-Genoa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

Come vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming

Napoli-Genoa sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A (numeri 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra campani e liguri mediante i servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Genoa, sfida valevole per la 2^ giornata di campionato.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Genoa

La radiocronaca di Napoli-Genoa sarà a disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Genoa sono complessivamente 119 (102 in Serie A, 14 in Serie B e 3 in Coppa Italia). Il bilancio pende leggermente a favore degli azzurri che guidano la contesa con 44 vittorie a fronte delle 35 rossoblu. 40 i pareggi invece. 159 i gol segnati dai partenopei, 150 quelli messi a referto dai genoani.

L’ultimo precedente, in generale, risale al campionato scorso e precisamente all’8 luglio 2020 quando il Napoli trionfò per 1-2 in quel di Marassi. L’ultimo incrocio al San Paolo è datato invece 9 novembre 2019. In quell’occasione la sfida tra azzurri e Grifone terminò 0-0. Gli uomini di De Laurentiis non battono in casa il Genoa dal 18 marzo 2018. Allora fu una rete di Albiol, nel secondo tempo, a regalare 3 punti preziosissimi alla squadra di Maurizio Sarri. Per trovare invece l’ultimo successo dei genoani in Campania bisogna tornare addirittura alla stagione 2008-2009 e precisamente al 22 febbraio 2009 quando una rete di Jankovic permise agli uomini di Gian Piero Gasperini di battere gli azzurri al tempo guidati da Edy Reja.

