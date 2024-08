Marco Brescianini, classe 2000, è il nuovo centrocampista del Napoli

Il Napoli è risciuto a superare la concorrenza di altre pretendenti del giovane proveniente dal vivaio del Milan. Club come la Juventus e l’Atalanta erano interessati al prospetto, ma alla fine l’hanno spuntata gli azzurri.

L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito iniziale di 1 milione di euro, con conseguente obbligo di riscatto fissato a 11. Le visite mediche del centrocampista classe 2000 si tengono questa mattina a Villa Stuart.

Il giocatore è estremamente duttile, ovvero può essere impiegato come mezz’ala ( in un centrocampo a tre), ma anche come centrocampista centrale (in uno a due).

L’affare terminato è favorevole anche ai rossoneri, visto che riceveranno un 50% nella sua futura rivendita ad un altro club. Ottima la sua stagione disputata a Frosinone, nonostante il mancato obiettivo della salvezza.

Napoli in cantiere, quarto acquisto per il club campano

Così il Napoli firma il quarto acquisto di questa campagna estiva. Dopo gli arrivi di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin.

Bresciani, ora, potrà far valere il suo talento, le sue abilità tecniche e far decollare la sua carriera. Lui andrà ad occupare il posto di Cajuste, sempre più vicino al Bretford.

Antonio Conte, il nuovo mister dei partenopei, è stato chiaro per quanto riguarda la sua squadra. Fono ad ora è un cantiere aperto, dovremo aspettare altri colpi.

