Napoli campione serie A 2022-23: tutte le info sulla festa scudetto

L’azzurro, in città, scintilla da ogni parte. Il Napoli potrebbe festeggiare il terzo scudetto della sua storia già domenica 30 aprile al termine della sfida che lo opporrà al “Maradona” alla Salernitana. E la città è pronta per il grande e festoso abbraccio. Lo sono persino i creatori delle statuette del presepe di San Gregorio Armeno per mettere a disposizione le riproduzioni di Luciano Spalletti e dei giocatori. E lo è anche l’ospedale “Cardarelli” che, oltrechè potenziare i servizi di assistenza, ha anche pensato di illuminare d’azzurro la sua facciata.

Napoli, insomma, è pronta per un pomeriggio lungo e azzurro per lei come nella celeberrima canzone di Adriano Celentano. Alle 14, e fino alle quattro del mattino seguente, scatterà la zona rossa inizialmente prevista per le 12 e chi quindi intendesse raggiungere il centro cittadino lo dovrà fare con le proprie gambe. Potranno circolare soltanto i mezzi d’emergenza per eventuali operazioni di soccorso, L’attenzione è puntata soprattutto sulla centralissima piazza Plebiscito che, con il “Maradona”, costituirà uno dei due luoghi nevralgici del gaudemus collettivo.

Palazzo Reale e Museo Mann hanno garantito l’apertura dei loro spazi espositivi dalle 9 alle 13 a beneficio di turisti e visitatori.

Per quanto concerne i trasporti, la linea 1 della metro e le funicolari di Montesanto resteranno aperte per tutta la notte del 30 aprile e fino alle 2 di lunedì 1 maggio.

A presidiare l’accesso alla zona rossa saranno 350 agenti della Polizia Locale, 140 in più rispetto ai giorni festivi. Durante il fine settimana saranno vietate la vendita e l’uso di fuochi d’artificio. Frutto di un’ordinanza emessa dal comune, la disposizione durerà dalle 17 di sabato 29 aprile alle 12 di lunedì primo maggio. E’ stata poi vietata la vendita di alcoolici.

Per eventuali emergenze sanitarie sono stati predisposti dodici health point di primo soccorso con la disponibilità di un medico e quattro infermieri. Saranno posizionati all’esterno dello stadio Maradona e nelle piazze Plebiscito, Dante, Sannazaro, Carlo III, Vittoria, Esposito e della Repubblica e sulle vie Nazario Sauro e Duomo. Saranno attive inoltre quaranta ambulanze , otto moto mediche e due golf car. In più sono state previste 65 coppie di soccorritori appiedati.

Manuel Ruggero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” e medico di emergenza del 118 di Napoli, invita a evitare gli eccessi perché festa sia, ma senza contraccolpi negativi e finanche tragici: “lo spirito del napoletano è goliardico – dichiara ad Adn Kronos – il rischio maggiore potrebbe essere il grande movimento di mezzi, persone e scooter per le vie della città, quindi il pericolo di incidenti stradali, speriamo tutti indossino il casco ma temo non sarà così perché, come sappiamo , durante una festa per uno scudetto in tanti si travestiranno. C’è comunque un piano per il primo soccorso davvero importante”.

Auspicio che sia festa vera con esultanza a pioggia ma senza trascendere è stato espresso anche dal presidente Aurelio De Laurentiis: “è una città che ama molto festeggiare – spiega a “La Presse”- ma in totale sicurezza, mi fa piacere vedere come la città si è presentata, i nostri concittadini stanno vivendo già da tempo questo evento come qualcosa che gli appartiene. Cari concittadini, date ancora una volta al mondo intero la dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e in serenità, e che si può essere straordinari come la città sta ormai dimostrando da tempo”.

In via Foria scintillano gadget della squadra su diverse bancarelle del mercato. “Ormai è praticamente fatta- dichiara Armando, titolare di una delle bancarella, ad “Area Napoli” – sabato sono convinto che sarà la consacrazione dello scudetto, mi dispiace soltanto che il Napoli dovrà vincere contro la Salernitana in un derby, sono convinto che anche i tifosi salernitani sapranno apprezzare l’impresa del Napoli. Mi auguro naturalmente che anche la Salernitana si salvi, ci sono molti amici di quella città che vengono qui ad acquistare gadget”. Già, sano spirito sportivo. E festa. Il calcio, per brillare, non ha davvero bisogno di altre luci.