Napoli: ai box Fabian Ruiz in dubbio la sua presenza contro l’Inter

Lo spagnolo è stato colpito da virus influenzale e a questo punto la sua presenza non è scontata nella sfida contro i nerazzurri, anche se si proverà fino all’ultimo a recuperarlo.

Brutta tegola per Gennaro Gattuso in vista del big match di lunedì in casa contro l’Inter di Antonio Conte. Fabian Ruiz, infatti, è stato colpito da attacco influenzale e non si è allenatore nella sessione di allenamento di ieri.

Non è certo una bella notizia per il tecnico degli azzurri, che ha visto allenarsi a parte anche Ghoulam e Mertens, mentre Koulibaly ha svolto lavoro differenziato.

Per quanto riguarda le condizioni dell’algerino e dell’attaccante belga, saranno valutate le condizoni nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda Ruiz, si proverà fino all’ultimo a recuperarlo per una partita che rappresenta senza dubbio uno snodo importante per la stagione.

Oltre che in apprensione per la sua indisposizione sul campo, il Napoli segue l’evolversi della situazione di Fabian Ruiz anche sul mercato, dove è in atto il corteggiamento del Real Madrid, che però al momento non sta soddisfacendo le richieste del presidente De Laurentiis.

