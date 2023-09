Nainggolan, offerta dall’Italia | Le chiavi del centrocampo sono sue

Il belga è ancora svincolato, ma potrebbe non esserlo ancora a lungo: un dirigente sportivo gli ha fatto una proposta.

La sessione di mercato è ufficialmente chiusa da due settimane, ma per i club vi è ancora la possibilità di attingere dalla lista di coloro che sono ancora senza contratto, in caso di necessità. L’ha fatto l’Udinese, riportando in Friuli Roberto Pereyra per la terza volta, dopo che il contratto dell’argentino era scaduto lo scorso 30 giugno. La finestra degli svincolati resterà aperta fino al 13 dicembre ed ogni club potrà firmare al massimo due giocatori con questa modalità.

Radja Nainggolan rientra nel novero dei calciatori ancora senza dimora. Lo scorso anno si è diviso tra il Belgio, il suo paese natio, e l’Italia, la sua seconda casa. Ha iniziato la stagione con l’Anversa – che a maggio si è laureata campione per la quinta volta – prima di essere sospeso per aver fumato una sigaretta elettronica in panchina ed essere ceduto alla SPAL a gennaio.

Ha accettato di giocare in Serie B con i biancazzurri per un unico motivo, in panchina è seduto il suo amico ed ex compagno di squadra alla Roma Daniele De Rossi. Il sodalizio è durato poco, perché dopo appena quattordici giorni l’ex capitano giallorosso è stato esonerato.

Il suo contributo non è servito a salvare la SPAL, la cui situazione in classifica era già complessa prima del suo arrivo. In totale ha collezionato dieci presenze, condite da un gol e due assist.

L’intervista

Nainggolan vorrebbe ancora giocare ad alti livelli, si sente un calciatore da Serie A, come ha dichiarato durante l’intervista rilasciata ad agosto alla pagina Instagram Parlamoderoma2.0:

«In B ho visto proprio un altro livello rispetto alla A, dove penso di poter dire ancora la mia, devo solo trovare qualcuno che ci creda, tutto qua. Per adesso non mi ha chiamato nessuno, ho sentito Di Francesco ma al Frosinone vogliono giocatori giovani».

L’offerta

Dopo che le sue parole hanno fatto il giro del web, una proposta per tornare a giocare gli è stata fatta dal Brindisi. Il direttore generale Pierluigi Valentini ha postato un messaggio: «Caro Radja, noi uno slot libero l’abbiamo. Brindisi è una città meravigliosa, la nostra tifoseria è ta le più belle d’Italia. Un pensierino fossi in te lo farei».

La società pugliese milita nel Girone C della Serie C, dove al momento occupa la 17esima posizione (con una partita in meno).