Mourinho lo scopre e impazzisce: ha chiesto ufficialmente la cessione | Disastro a Trigoria

La cessione di Ibanez aveva portato entusiasmo in ottica attaccante. Ma a Trigoria scoppia un caso: Mourinho lo scopre e si adira.

Non c’è pace in questo agosto torrido per la Roma. La prima sconfitta nel pre-season contro il Tolosa evidenzia alert che vanno al di là del mero risultato (2-1) che interessa il giusto.

La perla di Dybala una delle poche note liete, ma l’uscita dal campo dopo poco più di mezz’ora della Joya argentina a causa di un problema muscolare sembra sì di poco conto ma va monitorata. Più in generale alla Roma manca un attaccante.

Scamacca è andato (addirittura all’Atalanta), per Alvaro Morata la situazione è poco rassicurante e con molte criticità. Il Bologna continua a fare muro per Arnautovic e il Santos sta rifiutando tutte le offerte, finora, dei giallorossi.

La cessione di Ibanez sembrava aver portato entusiasmo in ottica attaccante sotto forma di oltre 25 milioni di euro, che possono permettere a Tiago Pinto di offrire qualcosa in più di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Ma ecco all’orizzonte un caso che rischia di sconvolgere il mercato giallorosso.

Altro che attaccante

Sì perché questi ultimi giorni che separano la Roma dall’inizio del campionato, il 20 agosto all’Olimpico (ore 18.30) arriva la Salernitana di Paulo Sousa, potrebbero non solo riguardare la ricerca di quel centravanti di cui necessita Mourinho. Ma anche di un nuovo centrocampista.

Tiene banco il caso Matic. Ufficialmente il centrocampista serbo non ha partecipato all’amichevole di Tolosa per un problema fisico. Nelle pieghe di questa assenza, però, potrebbe celarsi altro.

Vuole andar via

La Roma ha smentito che per Nemanja Matic ci sia una trattativa in corso con il Rennes. Ma sono in tanti a pensare che il centrocampista serbo, classe 1988, abbia già un principio di accordo con i bretoni e starebbe spingendo per andare via. Se tutto ciò corrispondesse a realtà, sarebbe un bel problema.

Primo perché Matic per Mou è una pedina fondamentale per il centrocampo dello Special One, secondo perché il club giallorosso non ha mai manifestato la volontà di cederlo. Terzo perché, eventualmente, si dovrà tornare sul mercato, come se non bastassero tutte le criticità date dalla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire Tammy Abraham a tempo determinato. Per Matic, che ha rinnovato il contratto fino al 2024 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, molto dipenderà dall’offerta del club francese, ma la voglia di andar via del serbo non sarebbe certo una notizia di poco conto.