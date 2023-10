Mourinho ha trovato la causa dei problemi della difesa: tutta colpa del mercato | “Mi dava solidità”

Quanti errori di mercato per una Roma che dal 2010 non aveva un inizio stagione così deludente. Mourinho sbotta.

Erano nove anni che la Roma non perdeva al Ferraris contro il Genoa. Un’imbattibilità crollata in un turno infrasettimanale che ha segnato la crisi dei giallorossi e, per più di qualcuno, la messa in discussione dello Special One.

Mourinho ha ricordato a tutti le due finali (storiche) di fila della Roma (una vinta, l’altra persa tra mille rimpianti ai tiri di rigore contro il Siviglia), ma non si vive di passato, purtroppo per lui e per i tifosi della squadra giallorossa.

Quintultimo posto in classifica, una sola vittoria all’attivo nonostante un calendario estremamente positivo, sulla carta, dal momento che nelle prime sei giornate c’era soltanto il Milan di big sulla strada dei capitolini.

Certo l’alibi errori regge, anche se fino a un certo punto. Assenza pesante quella di Smalling (insieme a Kumbulla) in un pacchetto arretrato che sta soffrendo da matti, come testimoniano gli undici gol incassati, quasi due a partita.

Il Mourinho pensiero non convince del tutto

“Abbiamo iniziato male, abbiamo avuto una reazione col pareggio ma dopo c’è stato subito l’infortunio di Diego (Llorente, ndr) e la struttura della squadra è cambiata”. È stata l’analisi logica dello Special One per spiegare il tracollo in terra ligure.

“Con Mancini ammonito e il profilo di questo arbitro – continua lo Special – abbiamo pensato di cambiarlo e li sì è modificata di nuovo la struttura”. Tanti fattori, diversi tra loro, che portano tutti a quella classifica che stride con gli obiettivi di inizio stagione. Il calciomercato estivo ha contributo a questo inizio nefasto.

Il rimpianto di Mourinho: quanto gli manca quel giocatore

“La gente parlava degli errori di Ibanez ma la verità è che ci dava una solidità incredibile”. Ecco uno dei rimpianti di Mourinho, figlio di un mercato un po’ così, dove si è perso tempo alla ricerca di un attaccante in grado di sopperire all’assenza di Abraham, per prendere alla fine un acciaccato Azmoun, peraltro in ritardo di condizione, senza puntellare degnamente la difesa.

Sì, quel reparto dove Ibanez ha sempre detto la sua, al netto degli sciagurati derby, ma che dava, a detta di Mourinho quella solidità incredibile che ora manca. Anche l’acquisto Ndicka non sembra proprio un colpaccio: suo l’errore che è costato il pareggio a Torino, suo uno degli errori commessi che hanno portato al tracollo di Genova.