Mourinho chiama, Allegri risponde: me lo mandi in prestito? L’affare è complicatissimo

Il tecnico della Roma avrebbe contattato quello della Juventus per chiedere un calciatore che possa arricchire e completare la rosa giallorossa.

La prima giornata di campionato, da poco andata in archivio, ha mandato segnali confortanti e contrastanti. Confortanti sicuramente per la Juventus di Massimiliano Allegri che, nonostante un mercato in entrata praticamente mai cominciato, ha cominciato con il piede giusto e sembra voler puntare decisamente in alto.

Convince soprattutto l’attacco e la coppia Federico Chiesa – Dusan Vlahovic. Entrambi sembravano destinati a partire nel corso delle ultime settimane di mercato, ma per ora sono rimasti e sembrano anche convinti di poterlo fare in maniera efficace. Entrambi sono andati a segno a Udine e si sono espressi al meglio.

La Roma, invece, ha pareggiato in casa contro la Salernitana e non ha cominciato benissimo il campionato. La doppietta di Andrea Belotti, che non segnava da 14 mesi, ha però in qualche modo consolato José Mourinho che sa di avere i principali problemi proprio in attacco.

Se Belotti sarà quello visto contro i granata campani, però, il problema potrebbe essere risolto, almeno in parte. L’assenza prolungata di Tammy Abraham, almeno fino a gennaio 2024, però, deve essere in qualche modo coperta e la società sa che deve ancora agire sul mercato.

Roma, ecco le strategie per l’attacco

In attesa di Abraham e sperando di avere sempre un Belotti in formato super, almeno un attaccante dovrà arrivare nella Capitale entro l’1 settembre. Dopo aver passato un’estate intera alla ricerca di Morata e Scamacca, che erano gli obiettivi numero uno del club giallorosso, ora la Roma ha virato su altri profili.

L’accordo con Marcos Leonardo c’è già, ma il Santos non ha intenzione di liberare il calciatore prima della fine del campionato carioca e, quindi, la giovane punta non arriverà prima di gennaio. L’altro obbiettivo dei giallorossi è l’atalantino Zapata ma, dopo l’infortunio di Touré, Gasperini non è più così sicuro di voler far partire il colombiano.

Mourinho chiama Allegri, ecco il calciatore richiesto

La Roma si ritrova così, a poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, senza ancora un attaccante e con la necessità di fare in fretta per regalare la punta a Mourinho. Proprio il tecnico portoghese, per ovviare a questa mancanza, ha contattato il collega juventino, Massimiliano Allegri e gli ha chiesto un suo calciatore.

Si tratta di Moise Kean su cui ultimamente ci sono state anche le attenzioni del Milan. La Juve, per farlo partire, chiede almeno un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma la Roma non può andare oltre al diritto di riscatto. L’affare è molto complicato, ma durante gli ultimi giorni di mercato potrebbe cambiare tutto.