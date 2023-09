Mourinho chiama, Allegri risponde: doppio colpo bianconero | Roma da scudetto

Dopo il roboante arrivo di Lukaku, i giallorossi vogliono aggiungere altri colpi ad un mercato già clamoroso.

L’arrivo di Romelu Lukaku è stato molto più che un semplice affare di calciomercato. Le migliaia di persone e di tifosi romanisti ad attenderlo a Ciampino e a tributargli un caloroso Benvenuto, il volo Londra-Roma, con Ryan Friedkin che pilotava l’aereo privato che trasportava Lukaku nella Capitale, che è stato il più seguito al Mondo.

Il calore dei tifosi della Roma e la loro voglia di sognare in grande ha trasformato un acquisto di fine mercato in un vero e proprio evento mediatico di cui si è parlato in ogni angolo della città e che continua a tenere banco tra i sostenitori giallorossi.

Ora, sarà il belga a dover ricambiare tutto questo affetto con i gol, le prestazioni in campo, ma soprattutto contribuendo in maniera decisiva a far raggiungere gli obiettivi al club giallorosso. Toccherà al belga, toccherà a Paulo Dybala, ma toccherà soprattutto a José Mourinho che, dopo le lamentele e i musi lunghi evidenziati sul finire della scorsa stagione, ora è stato accontentato in tutto e per tutto.

Oltre a Lukaku, infatti, il tecnico portoghese ha ricevuto anche Azmoun per il reparto offensivo; al posto di Matic a centrocampo avrà a disposizione i vari Paredes, Renato Sanches e Aouar e, infine, potrà contare anche su N’Dicka, Llorente e Kristensen tra difesa e corsie laterali.

Roma, mercato ancora aperto?

Il sontuoso mercato giallorosso, però, potrebbe non essere terminato qui. Per completare al meglio una rosa già altamente competitiva, infatti, la Roma potrebbe aver bisogno di un altro difensore e di un esterno sinistro. Il club capitolino, in questo senso, potrebbe rivolgersi alla Juventus per chiudere il cerchio in questa rovente sessione estiva di calciomercato.

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Manchester United per Leonardo Spinazzola. Se dovesse concretizzarsi l’affare, secondo Tuttosport, la Roma girerebbe i soldi guadagnati dalla cessione del terzino azzurro alla Juventus per Kostic. Un affare difficile soprattutto perché i bianconeri non vogliono privarsi del serbo e tantomeno rinforzare una diretta concorrente.

Roma, arriva un altro difensore?

Discorso diverso invece quello legato alla possibilità di prendere un altro difensore per rinforzare il reparto arretrato, apparso il più in difficoltà in queste prime due giornate di campionato. In tal senso è spuntata l’idea Leonardo Bonucci.

Nella giornata di ieri – si apprende sempre da Tuttosport – la Roma ha sondato il terreno anche per l’ex capitano bianconero con una chiamata esplorativa assieme all’entourage del giocatore, anche se al momento il difensore 36enne gradirebbe maggiormente la Lazio come meta per la vetrina della Champions League.