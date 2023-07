Mourinho ce l’ha fatta ancora: telefonata nel cuore della notte | Lascia il PSG per la Roma

I giallorossi sono ad un passo dal centrocampista dei parigini, con un accordo sulla falsariga di quello per Wijnaldum l’estate scorsa.

Agosto si avvicina a grandi passi e così la prima giornata di Serie A. Ma prima di iniziare a pensare all’impegno contro la Salernitana – domenica 20 agosto, ore 18.30 – la Roma ha ancora molto lavoro da svolgere, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

L’amichevole contro il Braga, terminata sul risultato di parità, ha rappresentato il primo, vero test contro un avversario di rango simile. La formazione scelta da Mourinho non è quella titolare, ma qualcosa si può cominciare a carpire comunque. Ad esempio, il 3-5-2 sembra assolutamente confermato. È il modulo che ha dato maggiori rassicurazioni allo Special One nella passata stagione e non intende modificarlo.

Prima di tornare in Italia per l’ultima parte della preparazione estiva, i giallorossi saranno impegnati ancora per un’ultima amichevole in Portogallo. Dopo aver affrontato ieri l’Estrela Amadora, mercoledì (ore 20:45 italiane) toccherà al Farense. A comunicarlo è stata la società con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

L’ultimo test, in assoluto, prima di concentrarsi sul campionato, è in programma allo Stadium Municipal di Tolosa, domenica 6 agosto (ore 19:30). La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Colpo vicino

Mentre il portoghese allenatore è impegnato sul terreno di gioco, il portoghese dirigente lavora per alzare il tasso tecnico di una squadra, il cui obiettivo resta la qualificazione in Champions League. Se per la prima punta sarà necessario ancora del tempo, per il colpo a centrocampo siamo alle battute finali, oramai.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Tiago Pinto ha trovato la formula giusta per convincere il Paris Saint-Germain a cedere Renato Sanches: prestito oneroso (1.5 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni, che potrebbe diventare obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi personali. Così come accaduto lo scorso anno per Wijnaldum, i francesi si faranno carico di parte dell’ingaggio (5.5 milioni netti).

Contatto decisivo

Il centrocampista ex Lille non era inizialmente convinto della meta, a causa della mancata partecipazione in Champions League dei giallorossi. A fare la differenza è stato un colloquio telefonico con Mourinho.

Renato Sanches, così, saluta Parigi (anche se temporaneamente) dopo solo una stagione. Acquistato per 15 milioni nella scorsa sessione estiva di mercato, non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per farsi apprezzare, anche a causa dei diversi infortuni che l’hanno costretto a saltare 19 delle 49 partite disputate dal PSG.