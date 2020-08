MotoGP Stiria 2020, Risultati Libere 3: Mir il più veloce. Rossi in Q1





Joan Mir davanti a tutti nelle Libere 3, alle sue spalle Fabio Quartararo Takaaki Nakagami e Andrea Dovizioso. Costretto a cominciare le qualifiche dalle Q1, Valentino Rossi 15°.

Nelle Libere 3, la Suzuki ha lanciato la sfida alla Yamaha per le qualifiche di questo pomeriggio. Le due case giapponesi dovranno vedersela con la Ducati ed in particolare Jack Miller, che sembra più a suo agio sul giro secco rispetto alla GP20 di Andrea Dovizioso.

Mir, con il tempo di 1.23.456, ha ottenuto la miglior prestazione delle PL3 del Gran Premio di Stiria, mettendo in mostra durante i suoi run un ritmo simile a quello che Domenica scorsa gli ha consentito di salire sul podio. Lo spagnolo ha preceduto di 151 millesimi con Quartararo, il quale ha ritrovato il feeling con la M1.

Dietro al leader del mondiale si conferma in grande forma Nakagami (3° a +0.154). Stesso tempo in fotocopia del giapponese per Dovizioso, miglior Ducati della sessione, al lavoro come ieri pomeriggio sul passo gara per poi mettere nel finale un treno di gomme morbide.

All’inseguimento del favorito del GP di Stiria c’è Maverick Vinales (5° a +0.161), in testa fino all’ultimo time-attack, e Pol Espargaro (6° a +0.204). Lo spagnolo si è preso la soddisfazione di essere davanti, dopo il contatto di Domenica scorsa, a Miguel Oliveira (7° a +0.269).

Alle spalle delle Ktm ecco Franco Morbidelli (8° a +0.271) e Alex Rins (+0.298), che prende un distacco di quasi tre decimi dal compagno di squadra Mir. Completa la top ten, accedendo direttamente alla Q2, Miller (10° a +0.339), protagonista di una caduta negli ultimi minuti.

Per soli tre millesimi non è riuscito a togliere la decima posizione all’australiano Brad Binder (11° a +0.342). Sorprende Johann Zarco (12° a +0.423) che, appena sceso in pista, è stato subito competitivo, seguito da Danilo Petrucci (13° a +0.425) e Iker Lecuona (14° a +0.433).

Inizierà le prove ufficiali come la scorsa settimana dalla prima sessione Valentino Rossi (15°). In Q1 anche Cal Crutchlow (16°), Bradley Smith (17°), Michele Pirro (18°), Aleix Espargaro (19°), Stefan Bradl (20), Alex Marquez (21) e Tito Rabat (22°).

Qui i risultati completi delle Libere 3, e la Classifica combinata dei tempi.

