MotoGP Spagna 2020, Risultati Libere 2: Morbidelli toglie il miglior tempo a Quartararo

Doppietta Petronas nelle Libere 2, con Franco Morbidelli al top, seguito da Fabio Quartararo, Brad Binder e Marc Marquez. Passo indietro per Maverick Vinales (7°), in difficoltà Valentino Rossi.

Nella seconda sessione a Jerez, sotto un caldo e asfalto rovente, segnali contrastanti per la Yamaha, che si conferma molto forte nel time-attack ma meno efficace in queste condizioni sulla distanza, dove ha ribadito di essere a posto Marquez, e su cui hanno lavorato anche Dovizioso e Rins.

Nella Libere 2, Morbidelli (1.38.127) ha vinto il duello con il compagno di box Fabio Quartararo di 27 millesimi che, avendo potuto cominciare dall’inizio il turno, è stato a lungo al comando prima di cedere la leadership all’ex campione mondiale di Moto2.

Sorpresa delle FP2 è il rookie Brad Binder, portando la KTM in terza posizione (+0.125) ad un decimo dalle due M1. Solito Venerdì pomeriggio per Marc Marquez (+0.244), che messa questa mattina al sicuro la qualificazione alla Q2 si è concentrato sul passo gara, confermando di essere il favorito della prima uscita del mondiale 2020.

Dietro al pilota della Honda c’è il suo futuro compagno di squadra, Pol Espargaro (+0.247), e Carl Crutchlow (+0.265), nuovamente la seconda HRC più veloce. Allarme in vista di Domenica per Vinales, settimo a quasi mezzo secondo da Morbidelli e Quartararo, non riuscendo a ripetere le prestazioni delle FP1 nei run con gomme usate.

Johann Zarco (8° a +0.485) con una zampata nel finale è stato il miglior ducatista, davanti a Dovizioso (+0.489) e a Francesco Bagnaia (+0.500). Fuori dalla top ten ma in crescita Takaaki Nakagami (11°) ed Iker LeCuona (12°). Segnali positivi sulle sue condizioni per Petrucci (13° a +0.711). Suzuki concentrata soltanto sulla gara, come dichiarato durante le FP2 da Davide Brivio, con Alex Rins 14° (+0.720) e Joan Mir 16° (+0.808); 18° la Pramac di Jack Miller (+1.031).

L’Aprilia di Alexis Espargaro (15°) è ancora lontana dalla forma vista fino a Mercoledì nei test. Non sembra essere stato sufficiente il cambio di capotecnico a Rossi, sempre alle prese come nel 2019 con i problemi a fermare la moto in staccata, chiudendo le PL2 20°, davanti soltanto ad Alex Marquez (21°), caduto nei primi minuti, e a Bradley Smith.

With this morning's session proving faster, @marcmarquez93 tops the opening day of 2020! 🏁 The world champion is fastest overall with tomorrow's FP3 set to produce a mad scramble for the top 10! ⏱️@redbullmotors | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/DCQLqcaGMc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020

Qui i risultati completi delle Libere 2.e la classifica combinata dei tempi.

