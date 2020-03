MotoGP, rinviato il GP di Jerez de la Frontera

Dopo la cancellazione del Qatar e il rinvio in serie delle gare di Buriram, Austin e Termas, l’emergenza Coronavirus fa slittare anche il primo round europeo della stagione.

Il dilagare inesorabile del Covid-19 continua a funestare il calendario della MotoGP. E’ arrivato in giornata il comunicato ufficiale che sancisce il rinvio del GP di Spagna, previsto per il weekend dell’ 1-3 maggio, che si sarebbe disputato sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera. A differenza dei precedenti rinvii, al momento non è ancora stata individuata la data in cui verrà recuperato il primo Gran Premio del Nuovo Continente della stagione.

Il comunicato ufficiale che annuncia lo spostamento del GP di Jerez (foto: motogp.com)

Conseguentemente, salta anche il primo appuntamento iridato della classe MotoE che, proprio da Jerez, avrebbe dato il là al mondiale 2020.

