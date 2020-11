MotoGP Portogallo: dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche

Si sono appena concluse le ultime qualifiche di questa surreale stagione di MotoGP,segnata, come tutti gli sport, dalla pandemia da coronavirus che ha costretto gli enti sportivi internazionali a stravolgere,se non a cancellare completamente, i loro calendari.

L’ultima qualifica, che si è disputata sul circuito di Portimao, che aveva già ospitato poche settimane fa il gp di Formula 1 e le manches di Superbike, ha visto primeggiare il pilota di casa Miguel Oliveira, in sella alla KTM. Il lusitano si è reso artefice di una grandissima prova contro il tempo, fermando il crono sull’1:38:892.

Grazie a questo tempo, ha guadagnato la partenza al palo, precedendo i piloti della Yamaha Petronas, l’italo-brasiliano Franco Morbidelli, secondo a soli 44 millesimi, e l’australiano Jack Miller della Ducati Pramac di poco più di due decimi.

“Sono molto contento della prova: la pole in casa è sempre magica. Domani voglio completare l’opera”. Queste sono state le prime, incredule parole, del centauro della moto austriaca, il quale resta comunque consapevole delle difficoltà che potrebbe incontrare domani.

Tutto sommato, è sembrato soddisfatto anche Franco Morbidelli. Il pilota della Yamaha Petronas, ha commentato così le qualifiche:

“Molto emozionati, sembrava di stare sulle montagne russe. In PL3 non abbiamo fatto molto bene, poi siamo migliorati in PL4 e durante le qualifche sentivo di essere veloce ed ero sicuro che avrei fatto bene. Tutto sommato, è stata un’ottima giornata”.

Gli fa eco Jack Miller,pilota australiano che, dal prossimo anno, prenderà il posto di Andrea Dovzioso sulla Ducati ufficiale. All’ultima apparizione con la moto del team di Lucio Cecchinello, ha analizzato così la sua prova:

“Abbiamo fatto solo un quarto del lavoro, ma possiamo dire che finora lo abbiamo fatto molto bene. Partire in prima fila sarà più semplice per provare a superare Miguel (Oliveira,ndr). nonostante abbia fatto un gran passo per tutto il weekend, proveremo a superarlo in gara domani“.

Qualifiche elettrizzanti, con due avversari sicuramente determinati a vincere e chiudere al meglio la stagione. Miguel Oliveira è avvisato.

