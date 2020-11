MotoGP Portogallo 2020, Risultati PL2: Zarco davanti a tutti

Il francese è il più veloce nelle seconde libere di Portimao, seguito da Vinales, Aleix Espargaro e Quartararo. Nei dieci, tra gli altri, Mir, Dovizioso e Morbidelli

Si abbassano i tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, ultimo appuntamento del Motomondiale 2020 in corso di svolgimento a Portimao. Il più rapido, con il crono di 1:39.417, è stato Johann Zarco, su Ducati Esponsorama, davanti alla Yamaha ufficiale di Maverick Vinales (+0.119) e all’Aprilia di Aleix Espargaro (+0.228).

Con il quarto tempo troviamo un Fabio Quartararo, Yamaha Petronas (+0.275), che di certo ha cominciato meglio rispetto agli ultimi, disastrosi weekend; subito alle sue spalle c’è la KTM ufficiale di Brad Binder (+0.280), con il neo Campione del Mondo Joan Mir, Suzuki, titolare del 6° tempo (+0.315). Molto vicini allo spagnolo Andrea Dovizioso, su Ducati ufficiale (+0.324), e l’altra KTM ufficiale di Pol Espargaro (+0.366).

Miglior tempo per Johann Zarco nelle seconde libere di Portimao (foto da: motogp.com)

Al momento qualificati direttamente alla Q2 anche i due splendidi duellanti di domenica scorsa, ovvero Jack Miller, Ducati Pramac (+0.403), e Franco Morbidelli, Yamaha Petronas (+0.471). Subito fuori, almeno per ora, la Honda HRC di Stefan Bradl (+0.492) e quella LCR di Takaaki Nakagami (+0.522), finito anche per terra in curva 4 nella prima parte di sessione.

Con il 13° tempo c’è il padrone di casa Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+0.529), seguito dalla seconda Honda LCR di Cal Crutchlow (+0.549), dalla Ducati Pramac di Francesco Bagnaia (+0.560) e dall’Aprilia di Lorenzo Savadori (+0.668). Indietro per ora Alex RIns, Suzuki (+0.796), ed Alex Marquez, Honda HRC (+0.921).

Il primo al di sopra del secondo di distacco dal miglior tempo (+1.130) è Danilo Petrucci, Ducati, che ha il 19° tempo. Completano la classifica Tito Rabat, Ducati Esponsorama (+1.839), un Valentino Rossi, Yamaha, in enorme difficoltà e finito anche a terra (+1.862), e Mika Kallio, KTM Tech 3 (+2.409).

Qui i risultati delle PL2 del Gran Premio del Portogallo, classe MotoGP.

