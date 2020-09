MotoGP Misano 2020, Risultati Libere 3: Rossi toglie il miglior tempo a Vinales

Valentino Rossi è il più veloce delle Libere 3 precedendo Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Alle loro spalle Jack Miller 4°, accedono alla Q2 anche Pecco Bagnaia 7° e Andrea Dovizioso 10°.

La Yamaha si candida a conquistare la pole e monopolizzare la prima fila oggi pomeriggio, piazzando la tripletta nelle Libere 3. Cresce rispetto a ieri la Ducati si conferma la Suzuki, mentre tutte le Ktm sono fuori dalla top ten.





Rossi negli ultimi secondi non solo è riuscito ad evitare di iniziare nuovamente le prove ufficiali dalla Q1, ma in 1.31.861 ha fatto segnare la miglior prestazione del week end. Il Dottore ha strappato per 75 millesimi la prima posizione al compagno di squadra Vinales, che è andato forte per tutto il turno come Venerdì mattina.

Vicino alle due M1 ufficiali Quartararo (+0.100), che permette alla casa di Iwata di piazzare tre moto nelle prime tre posizioni. Dietro al leader del mondiale Miller (+ 0.268) ha riportato il sorriso alla Ducati, mentre Alex Rins (5° a + 0.345) e Joan Mir (6° a + 0.377) hanno ribadito di poter essere gli outsider del Gp di San Marino.

Altre belle notizie nella squadra di Borgo Panigale arrivano da Bagnaia (7°a +0.387) che dopo aver iniziato il week end con calma è tornato sui livelli di Jerez, Johann Zarco (8° a +407), Dovizioso (10° a +0.557). Davanti al connazionale Franco Morbidelli (9° a +0.420) che non è riuscito a rispondere alle altre Yamaha nel time attack finale.

Si sono fermati a due decimi dalla Q2, l’Aprilia di Aleix Espargaro (11° +0.706) e Pol Espargaro (12° a +0.752). Inizieranno con i due spagnoli le qualifiche dalla Q1 Takaaki Nakagami (13° a +0.769), Danilo Petrucci (14°) unica Ducati fuori dalla top ten.

In difficoltà anche le altre Ktm di Iker Lecuona (15°) Miguel Oliveira (16°) Brad Binder (17°). Sempre in fondo alla classifica Alex Marquez (18°), Tito Rabat (19°) Bradley Smith (20°) Stefan Bradl (21°), non ha preso parte Carl Crutchlow a causa dell’operazione di due settimane fa.

Qui i risultati completi delle Libere 2.e la Classifica combinata dei tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS