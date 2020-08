MotoGP Austria 2020, Risultati Libere 3: Vinales il più veloce. Rossi 13° in Q1

Maverick Vinales fa la miglior prestazione nelle Libere 3. Alle sue spalle Jack Miller e Andrea Dovizioso. In Q2 Fabio Quartararo, 8°, da cui rimane fuori Valentino Rossi

Nelle Libere 3 in Austria, negli ultimi minuti la pista si è asciugata, e c’è stata la battaglia tra i piloti per stare nelle prime dieci posizioni. Vinales ha ritrovato il feeling con la Yamaha avuto a Jerez 1, facendo segnare, con il tempo di 1.24.317, il giro più veloce della sessione, che gli ha permesso anche di entrare in top ten.

Si confermano Jack Miller, a soli 46 millesimi dallo spagnolo, precedendo Andrea Dovizioso (+0.109), che non solo ha dimostrato di essere competitivo nel giro secco in Austria, ma anche di avere un ottimo passo gara.

Ancora molto bene la Suzuki, con Alex Rins (4° a +0.117) e Joan Mir (6° a +0.200). A sandwich fra i due iberici Miguel Oliveira (5° a +0.191), il più veloce delle Ktm, facendo meglio di Pol Espargaro (7° a +0.208), che però chiude le prove libere davanti a tutti nella classifica combinata dei tempi.

Sessione nuovamente difficile per Fabio Quartararo (8° a +0.294), che con una zampata nel finale è riuscito ad accedere direttamente in Q2. Obiettivo non raggiunto da Danilo Petrucci (9* a +0.346) e da Valentino Rossi (11°a +0.704), il quale perciò sarà costretto a cominciare le qualifiche dalla Q1.

In mezzo ai due italiani si è inserito Carl Crutchlow (10°). In crescita Michele Pirro (12°), davanti a Takaaki Nakagami (13°), Iker Lecuona (14°) e Franco Morbidelli (15°), che ha dato la sensazione di non voler prendere rischi.

In difficoltà sul circuito di Spielberg come Venerdì Aleix Espargaro (16°); passo indietro rispetto a Brno e alle PL1 per Johann Zarco (18°), bene nei primi minuti con l’umido ma poi non è riuscito a migliorarsi, dietro ad Alex Marquez (17°). Sempre nelle ultime posizioni a sorpresa Brad Binder (19°); alle sue spalle Bradley Smith (20°) Stefan Bradl (21°) e Tito Rabat (22°).

Qui i risultati completi delle Libere 3 e la classifica combinata dei tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS