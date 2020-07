MotoGP Andalusia 2020, Risultati Libere 3: Doppietta Yamaha Vinales davanti a tutti. Secondo Quartararo

Maverick Vinales si conferma il più veloce vincendo il duello nelle Libere 3 con Fabio Quartararo. Dietro alle due Yamaha Jack Miller, mentre l’altra Ducati di Andrea Dovizioso non entra direttamente in Q2, così come Marc Marquez.

Nelle Libere 3, dove c’era molto attesa per Marquez, nuova doppietta per la Yamaha. Vinales, con il tempo di 1.36.584 come ieri mattina negli ultimi minuti, ha tolto nper 59 centesimi il miglior crono questa volta a Quartararo, lanciandogli la sfida per qualifiche e gara.

Alle spalle delle due Yamaha con un distacco di un decimo Jack Miller, che sfruttando la sua abilità nel time attack è tornato ad essere la prima della Ducati, Takaaki Nakagami (+0.258) confermandosi la Honda più veloce, inserendosi a sandwich fra le due Pramac precedendo Pecco Bagnaia ( +0.263).

Grande passo in avanti di Danilo Petrucci (6° a +0.353), dopo i problemi della scorsa settimana per l’infortunio nel test di Mercoledì. Il vincitore del Mugello 2019 è riuscito a mettersi dietro la migliore delle Ktm di Brad Binder (7° a +0.354), Valentino Rossi (8°a +0.404) che pur perdendo sei posizioni rispetto alle Fp1-Fp2 ha dato altri segnali di aver trovato il feeling con la M1.

Completano la top ten Pol Espargaro (9° a +0.411) e la Suzuki di Joan Mir (10° a +0.459).Costretti a cominciare le qualifiche dalla Q1, Aleix Espargaro (11 a +0.486) ed a sorpresa Franco Morbidelli (12 a +0.586), Andrea Dovizioso (14 a +0.711).

Non ripete la prestazione delle PL2 Johanne Zarco (15°). Primi segnali positivi per Alex Marquez (16), riuscendo a stare davanti a Carl Crutchlow (17°), che rispetto ad Alex Rins ha deciso di essere in pista per tutto il week end.

Grande curiosità su quello che poteva fare Marc Marquez a pochi giorni dall’infortunio. Il campione del mondo nonostante abbia stretto i denti ha sofferto molto chiudendo il turno (19° a +1.298) ed in questi minuti consultandosi con i medici, deciderà se disputare le Q1 o meno.

Less than half a second covers the top ten! 🔥 @mvkoficial12 leads the way with a star-studded line-up set to go through Q1! ⏱️@redbullmotors | #AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/boXV5aIlBw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020

Qui i risultati delle Libere 3 e la Classifica combinata dei tempi.

