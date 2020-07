MotoGP 2020: Cancellati i Gp d’Argentina Thailandia e Malesia

Il Covid costringe la MotoGP a rinunciare alle gare in Sudamerica e Asia. Dopo essere state rinviate a Marzo, pochi minuti fa è stato annunciata la rinuncia ai Gp d’Argentina e Thailandia, ed anche della penultima prova del mondiale in Malesia.

A comunicare la nuova rivoluzione del calendario, il presidente della Fim Jorge Vegas. “Vorrei ringraziare Dorna, tutte le squadre, le federazioni nazionali e gli organizzatori locali per averci permesso di tornare in pista.

In tal modo, ci adattiamo ogni giorno e avremo un campionato mondiale FIM MotoGP molto completo e competitivo nel 2020 La location del 15 ° Gran Premio verrà presto annunciata e noi torneremo più forti che mai”.

Anche Carmeno Ezpeleta esprime il suo rammarico per non poter portare quest’anno il Motomondiale in Argentina, Thailandia e Malesia. “È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione dei Gran Premi di Argentina, Thailandia e Malesia di questa stagione e mancheranno molto nel calendario 2020.

La passione dei tifosi li vede spesso impegnati a viaggiare attraverso i continenti per godersi il MotoGP con noi a Termas de Rio Hondo, Buriram e Sepang creando così un’incredibile atmosfera e un’accoglienza unica per questo sport”.

Unfortunately, due to the ongoing coronavirus outbreak, we can confirm that we won't be going to Malaysia, Thailand or Argentina

But an additional Grand Prix is to be added after the #ValenciaGP at a venue in Europe. Full details below 👇#MotoGP | 📰https://t.co/jdkLwMngLW

