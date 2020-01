MotoGP 2020: Date Presentazioni Honda, Yamaha e calendario Test invernali

MotoGp, l’attesa è terminata ed il 2020 è arrivato alla velocità della luce. Dopo i lunghi mesi invernali, infatti, la pausa è dichiarata ufficialmente terminata ed i motori ricominciano a riscaldarsi. La nuova stagione aprirà il decennio appena iniziato con i tanto attesi test di Sepang, ma non solo. La Classe regina delle due ruote, infatti, ha rivelato le date di uscita dei vari test stagionali che sono alle porte e noi siamo qui proprio con uno scopo: rivelare il nuovo calendario.

Ad aggiungere sprizzi di novità riguardanti la nuova stagione e a contornare di realtà l’avvicendarsi del nuovo campionato ci pensano i team. Infatti, in occasione proprio dei test di Sepang, le squadre sono ormai pronte al revealing delle nuove livree delle loro moto.

A rompere il ghiaccio sarà la Ducati la nuova Desmosedici.

MotoGP 2020: calendario delle presentazioni delle Moto

Cadono i veli sulle creature a due ruote che andranno a sfidarsi per quella che sarà – a quanto ha dichiarato lo stesso Valentino Rossi- l’ultima stagione nei panni di atleta del “Dottore”.

A rompere il ghiaccio sarà la Ducati. La nuova livrea della Desmosedici GP 2020 sarà infatti svelata già il 23 di questo mese. La sede sarà diversa da quella dello scorso anno. Mentre nel 2019 si era scelto di presentare la moto a Neuchâtel, in Svizzera, una scelta legata ai fini di sponsor con la Philip Morris, quest’anno la meta selezionata è nel Bel Paese. La Ducati del 2020 sarà svelata infatti a Borgo Panigale, nel proprio quartier generale.

In seguito avremo modo di conoscere la livrea della Suzuki. Il team infatti presenterà la GSX-RR il 6 febbraio, un giorno importante, poichè si tratta di quello precedente al primo test della stagione. La “location” selezionata sarà la Malesia. Stesso giorno per la Monster Energy e Petronas SRT.

Repsol Honda, invece, ha annunciato che farà un “pit-stop” rivelatore in Indonesia il 4 febbraio prima di ripartire alla volta di Sepang. Per quanto riguarda la rivelazione di team quali Aprilia, KTM e quelli privati, aleggia ancora il mistero sulla data della loro presentazione ufficiale.

Un piccolo promemoria:

23 Gennaio: Ducati – Borgo Panicale, Italia;

4 Febbraio: Repsol Honda – Jakarta, Indonesia;

6 Febbraio: Suzuki, Yamaha e Petronas Yamaha SRT – Circuito Internazionale di Sepang, Malesia;

Test Prestagionali: calendario 2020

Per quanto riguarda le date dei test, invece, le date erano prevedibili. Infatti si parte come sempre dal circuito internazionale di Sepang, in Malesia. L’appuntameno fisso lì è per gli appassionati una vera e propria certezza.

Cosa aspettarci da questa nuova stagione? Sicuramente Valentino Rossi non ci starà a ritirarsi dalle scene senza prima dare il massimo per provare a vincere il decimo titolo mondiale in carriera ed andare così ad acciuffare il record ancora attualmente appartenente a Agostini.

Andrea Dovizioso darò il meglio di sè in una folle rincorsa. L’altro Andrea, parliamo ovviamente di Iannone, dovrà cercare “semplicemente” di esserci. E per farlo, dovrà dimostrare la prorpia innocenza per quanto riguarda il risultato doppiamente positivo del test antidoping.

Marquez fa il bis. Infatti da quest’anno ci sarà l’ingresso di un altro membro della famiglia di Marc. Approda in MotoGP il fratellino Alex. Avrà la stessa classe del fratello?

Calendario Test Invernali MotoGP

Si parte da Sepang . In quel luogo infatti avranno luogo i primi test che daranno il via alla nuova stagione e si terranno nelle date fra il 2 ed il 4 febbraio . Il test sarà uno shakedown di tre giorni e più che ai risultati si baderà a prendere familiarità con le nuove moto.

. In quel luogo infatti avranno luogo i primi test che daranno il via alla nuova stagione e si terranno nelle date fra il . Il test sarà uno shakedown di tre giorni e più che ai risultati si baderà a prendere familiarità con le nuove moto. Sempre a Sepang avrà luogo quello che sarà il primo ed effettivo test ufficiale. Questo test avrà la durata di tre giorni, ovvero fra il 7 ed il 9 febbraio .

avrà luogo quello che sarà il primo ed effettivo test ufficiale. Questo test avrà la durata di tre giorni, ovvero fra il . Per quanto riguarda il terzo ed ultimo appuntamento pre- stagionale, anche questo sarà della durata di tre giorni, come gli altri. Questa volta, però, si correrà in Qatar . Le date saranno fra il 22 ed il 24 febbraio.

MotoGP Date Test invernali

. Le date saranno fra il Jerez, 19-21 febbraio 2020;

febbraio 2020; Qatar, dal 28 febbraio al 1 marzo 2020.

©RIPRODUZIONE RISERVATA