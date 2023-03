Moto Gp, Marc Marquez in pole position del Gp del Portogallo, prova sprint a Bagnaia, brutto incidente per Enea Bastianini

Nelle libere non era andato benissimo. Nelle prove ufficiali della gara di Moto Gp a Portimao, in Portogallo, invece, Marc Marquez con la sua Honda ufficiale si è decisamente riscattato ottenendo la Pole Position. Sarà infatti lui a partire davanti a tutti con il tempo di 1.37.226 precedendo Francesco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin (Ducati). Primo al termine della Q2 delle libere di venerdì, Miller partirà invece dalla quinta fila con la sua KTM. Vincitore della scorsa edizione del Gran Premio, Fabio Quartararo prenderà il via soltanto in quarta fila con la sua Yamaha avendo ottenuto soltanto l’undicesimo posto. Enea Bastianini con la Ducati aveva conquistato la seconda fila con il sesto tempo ma, a causa di una brutta caduta con conseguente infortunio nella prova Sprint non potrà essere al via. Molto incerta è anche la sua presenza al successivo appuntamento in Argentina.

Nella prova Sprint Bagnaia ha subito messo in fila la concorrenza precedendo Martin e Marc Marquez. Quartararo soltanto decimo, Franco Morbidelli su Yamaha quattordicesimo e Fabio Di Giannantonio su Ducati sedicesimo. Oltre all’infortunato Bastianini non si sono classificati anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, ambedue su Ducati. . Joan Mir su Honda e Augusto Fernandez su Ktm non hanno completato il primo giro. Non presente Pol Espargaro dopo l’incidente nelle libere a cui è seguita una contusione polmonare.

GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL PORTOGALLO DI DOMENICA 26 MARZO ALLE 16

PRIMA FILA

Marc Marquez (Honda) 1.37.226 , Francesco Bagnaia (Ducati) a 0.064 ,Jorge Martin (Ducati) a 0.228

SECONDA FILA

Miguel Oliveira (Aprilia) a 0.295, Jack Miller (KTM ) a 0.323 ,

TERZA FILA

Maverick Vinales (Aprilia) a 0.372, Marco Bezzecchi (KTM) a 0.390 , Luca Marini (Ducati Mooney) a 0.396

QUARTA FILA

Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0.258 , Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.694, Aleix Espargarò (Aprilia) a 0.910

QUINTA FILA

Alex Marquez (Ducati), Joan Mir (Honda), Brad Binder (KTM)

SESTA FILA

Alex Rins (Honda), Franco Morbidelli (Yamaha), Takaaki Nakagagami (Honda)

SETTIMA FILA

Augusto Fernandez (KTM), Raul Fernandez (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati)

ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA SPRINT

Bagnaia 19’52.862

Martin 19’53.169

Marc Marquez 19’54.379

Miller 19’54.465

Vinales 19’54.716

A. Espargaro 19’54.968

Oliveira 19’55.802

Zarco 19’58.457

Alex Marquez 19’58.573

Quartararo 19’58.786

Raul Fernandez

Binder

Rins

Morbidelli

Nakagami

Di Giannantonio

NON CLASSIFICATI

Bezzecchi

Bastianini

Marini

NON HANNO COMPLETATO IL PRIMO GIRO

Mir

Augusto Fernandez

CLASSIFICA PROVVISORIA DEL MONDIALE

Bagnaia punti 12, Martin 9, Marc Marquez 7.