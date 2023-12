Mossa interna a gennaio: prendono Dia dalla Salernitana per andare in Europa | Scossone in Italia

Si torna a parlare di Dia in ottica calciomercato: l’attaccante potrebbe lasciare la Salernitana a gennaio, per una squadra che insegue l’Europa.

Non è quello dell’anno scorso, ma questo si sapeva, per due motivi: è sempre più complesso ripetersi piuttosto che sorprendere, un burrascoso pre-campionato ha evidenziato uno stato di forma che non è quello dell’anno scorso.

Nella passata stagione solo Osimhen e Lautaro Martinez fecero meglio di Dia, almeno dal punto di vista realizzativo, il terzo miglior cannoniere di tutta la Serie A. Un’ascesa dopo la Coppa d’Africa del 2022, vinta con la nazionale senegalese.

Ovviamente la Salernitana non poteva non riscattarlo dal Villarreal: 12 milioni di euro, che la scorsa estate lo ha convertito nell’acquisto più costoso nella storia del club campano, battuto il precedente record di Matteo Lovato.

Ma proprio a fine estate esplode un caso destinato a macchiare la prima parte del campionato dell’attaccante di Oyonnax, classe 1996. Galeotto un infortunio muscolare, o presunto tale, di Dia con la sua nazionale.

Caso risolto?

Sarebbe dovuto subito tornare in Campania, Boulaye Dia dopo quell’infortunio, per rimettersi a disposizione dell’allora allenatore Paulo Sousa. Invece l’attaccante, arrivato in Francia, lì è rimasto, adducendo non meglio precisati problemi personali-familiari.

Arrivano indiscrezioni, mal di pancia di Dia (una possibile ripicca per la mancata cessione al Wolverhampton o a chicchessia) e la furia di un club che non si aspettava un atteggiamento del genere da parte del giocatore. Alla fine il caso è risolto, ma potrebbe aver lasciato una ferita indelebile nel rapporto tra le parti.

Il possibile addio a gennaio

Ci sarebbe stato un ritorno di fiamma da parte della Fiorentina, che già l’aveva cercato questa estate, invano. La sconfitta contro il Milan ha confermato il grande problema della Viola, che costruisce quantità industriali di palle gol, ma fatta eccezione per Nico Gonzalez, che non è un centravanti, riesce a buttarla dentro.

Dia piace tantissimo a Italiano, che vede in lui la panacea di tutti i mali della Viola. L’idea, visto che la prima volta non è andata per niente bene, sarebbe quella di inserire nella potenziale operazione qualche contropartita tecnica gradita alla Salernitana, e a Superpippo Inzaghi, rinfrancato dal successo, il primo stagionale contro la Lazio, che non risolve certo la delicata situazione di classifica della Salernita. Nzola è il sogno di Iervolino, l’ex Spezia a Firenze non sta mantenendo fede alle aspettative, chissà che non sia questa la mossa tattica del club gigliato.